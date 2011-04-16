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HASSA'DA KAYBOLAN KÖYLÜNÜN CESEDİ BULUNDU HASSA (A.A)

16 Nisan 2011 02:19

-HASSA'DA KAYBOLAN KÖYLÜNÜN CESEDİ BULUNDU HASSA (A.A) - 15.04.2011 - Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez beldesinde yaşayan ve 1 yıl 3 gün önce kaybolan sara hastası köylünün cesedinin bulunduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Akbez beldesi yakınlarındaki Tiyek köyünde çobanlık yapan İsmail Yıldız, dağda hayvan otlattığı sırada yanında bulunan çoban köpeğinin koku alarak havlaması üzerine, parçalanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. İsmail Yıldız'ın haber verdiği köy muhtarı Bekir Sert'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, cesedin bulunduğu yere ulaşılarak inceleme başlatıldı. İnceleme sırasında, bir erkeğe ait olan tanınmaz haldeki cesedin, Akbez beldesinde 1 yıl 3 gün önce ışgan toplamak üzere dağa çıktıktan sonra kaybolan ve ailesi tarafından terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığı sanılan sara hastası 4 çocuk babası Mehmet Kara'ya (50) ait olabileceği şüphesi üzerine, ailesine haber verildi. Cesedin, aile fertlerinin, kaybolduğunda üzerinde bulunan giysiyi tanımaları sonucu Mehmet Kara'ya ait olduğu belirlendi. Yetkililer, vahşi hayvanlarca parçalanan Kara'nın cesedinin, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini bildirdiler.

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