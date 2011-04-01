-HASSA'DA 7 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ HATAY A.A) -01.04.2011 - Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye'den girdikleri belirtilen 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Meşrepe Tepe mevkisinde, terör örgütü üyesi oldukları belirlenen bir gruba 'dur' ihbarında bulundu. Grubun ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin cesetleri, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.