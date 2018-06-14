Hasret sona erdi; Dünya Kupası Rusya'da başladı!

Rusya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda bu sene, 32 takım, ülkenin 11 farklı kentindeki 12 stadyumda 64 maç oynayacak.

Sputnik'te yer alan habere göre; FIFA 2018 Dünya Kupası maçları, her birinde dört takım olan sekiz grup arasında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar ikinci tura yükselecek. Final maçıysa 15 Temmuz’da, açılış maçı gibi yine Lujniki stadyumunda oynanacak.

Yapılan son anketler, Almanya, Brezilya, İspanya ve Fransa’nın FIFA 2018’in favorileri olduğunu gösteriyor.

FIFA 2014’te final maçında Arjantin’i yenerek kupayı alan Almanya, 1962’den sonra üst üste iki dünya kupası kazanan ilk takım olmak için sahaya çıkacak. Brezilya ise Dünya Kupası tarihindeki altıncı şampiyonluğunu alamak için oynayacak.

FIFA 2018’in, maçların oynanacağı bir ay boyunca, 1.5 milyon futbolseveri Rusya’ya, üç milyarın üzerinde futbolseveri ise televizyonların başına çekmesi bekleniyor.

Rusya’da düzenlenecek 21. Dünya Kupa’sında ayrıca, pek çok ‘ilk’ görülecek. Sözgelimi, Panama ve İzlanda her dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’na bu sene ilk kez katılacak. İzlanca ilk maçını Arjantin’e karşı 16 Haziran’da oynayacakken, 2018 Dünya Kupası’na katılmaya ilk kez hak kazanması nedeniyle Panama’da ‘milli tatil’ ilan edilmişti.

Bunların yanı sıra, Dünya Kupası’na uzun zaman ardından yeniden geri dönecek takımlar da var. Peru, 1982’den beri Dünya Kupası sahasına ilk kez bu sene dönecek. Mısır ve Fas ise sırasıyla 28 ve 20 yıldan sonra ilk defa Rusya’daki turnuvada top koşturacak.

Dünya Kupası’nı dört kere şampiyonlukla tamamlayan İtalya ise Türkiye, Şili ve Kamerun gibi FIFA 2018’e katılmaya hak kazanamayan ülkeler arasında yer aldı.

ABD ise bu sene 1986’dan beri ilk defa bir Dünya Kupası’nda sahaya çıkmayacak.

Bu arada FIFA 2018’de hakemler, maç sırasında hamleleri kaydedecek olan ‘video yardımcı hakemlerden’ (video assistant referees / VAR) yardım alacak. Nitekim VAR teknolojisi de FIFA 2018’in ‘ilk’lerinden biri...

Rus yetkililer, FIFA 2018 öncesi futbolseverler için ‘benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri’ aldıklarının garantisini vermişti. Futbol turnuvası için polis ve görev alacak diğer güvenlik görevlileri özel eğitimden geçirilirken, maçların oynanacağı statların çevresine de yüzlerce kamera yerleştirilmiş durumda.