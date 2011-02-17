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HASRET CİNAYETİNDE ANNE

17 Şubat 2011 02:23

-HASRET CİNAYETİNDE ANNE-OĞUL TUTUKLANDI EDİRNE (A.A) - 16.02.2011 - Edirne'nin Havsa ilçesinin Şerbetli köyünde 8 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp cesedini kullanılmayan evin odasına gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile oğlu tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Havsa jandarma ekiplerince, Şerbetli köyünde yaşayan İlkay ve Emine Karakoç çiftinin kızları ilköğretim öğrencisi Hasret Karakoç'u (8) öldürüp cesedini kullanılmayan evin odasına gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sebahat Ş. (55) ile 17 yaşındaki oğlu S.Ş'ye, ifadelerinin alınmasının ardından olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Cumhuriyet savcısına cinayeti nasıl işlediğini anlatan S.Ş, cesedi gömdükten sonra bakkala gidip iki ekmek aldığını belirtti. Tatbikatın ardından Havsa Adliyesine getirilen S.Ş. ile annesi Sebahat Ş, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  S.Ş. cinayet, annesi ise cinayete ortak olma suçlamasıyla tutukladı. Bu arada, Sebahat Ş'nin daha önce ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine konulduğu ve 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası'ndan yararlanarak serbest kaldığı öğrenildi. Sebahat Ş'nin eşi Arif Ş, adliye çıkışında, en çok ölen masum küçük kıza üzüldüğünü belirterek, ''Adalet suçluya cezası ne ise versin istiyorum. Bu oğlum bile olsa en ağır cezayı çekmesini isterim. Tek istediğim suçluların cezasını çekmesidir'' dedi.

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