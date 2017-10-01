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Hasmını otomobilde öldürdü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA’nın Yalvaç İlçesi’nde 30 yaşındaki M

01 Ekim 2017 01:53

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA’nın Yalvaç İlçesi’nde 30 yaşındaki M.K., husumetli olduğu aynı yaştaki Hakan Kaya’yı otomobilde tabancayla vurarak öldürdü. 
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Yalvaç İlçesi\'ne bağlı Yukarı Tırtar Köyü’nde meydana geldi. Köyde oturan Hakan ve Harun Kaya kardeşler, otomobille bahçeye gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra Harun Kaya yönetimindeki 16 KG 676 plakalı otomobilin önü, Hakan Kaya’nın husumetli olduğu M.K. tarafından kesildi. Yanındaki tabancayı çeken M.K., arka koltukta oturan Hakan Kaya’ya bir el ateş ederek kaçtı.
Göğüs bölgesine isabet eden mermiyle yaralanan Hakan Kaya, kardeşi tarafından başka bir araçla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi morga konuldu.
Olay sonrası kaçan M.K., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, M.K.’nin atıp kaçtığı tabanca bulundu. 

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