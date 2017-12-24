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Hasköy halkı yasta 

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Hasköy ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan kavga büyük üzüntüye neden oldu

24 Aralık 2017 17:14

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Hasköy ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan kavga büyük üzüntüye neden oldu.
Hasköy ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba \'Afşar\' ile \'Basum\' aileleri arasında dün öğle saatlerinde kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavga ardından akşam saatlerinde aileler yine karşı karşıya geldi. Bu kez uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, aynı aileden Fetullah, Resul, Hamdullah, Asiye, Adil ve Cüneyt Afşar ile kavgayı ayırmaya çalışan Ecevit Kızılkan, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fethullah Afşar (57) ve oğlu Resul Afşar (35) kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede ve hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. 
Hasköy\'deki kavgayı \'cinnet\' olarak nitelendiren çok sayıda kişi üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. \'Bıdıri aşireti\' reisi Hikmet Karayel, \"Olayı yapan ve öldürülen dayı yeğen. Aynı zamanda dedeleri amca çocuğu. Vahim olay ilçeyi yasa boğdu. İlçemiz en sakin yerlerden. Hçbir olayın yaşanmadığı ilçe halkın kardeş gibi geçiniyor. Yaşananlar bizi çok üzdü\" dedi.
Sayan aşiretinden Kerem Sayan da halkın çok üzgün ve şok yaşadığını belirterek, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

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