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Hasip Kaplan'dan Uludere sorusu: Hangi hayvan verdi bu emri

TBMM’de çıkan Uludere tartışmasında yine hakaretler kullanıldı

24 Mayıs 2012 15:14

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in NTV yayınında Uludere’de bombardıman emrinin komutanın verdiğini açıklaması Meclis’i karıştırdı. BDP’li Hasip Kaplan'ın " Hangi komutan bu emri verdi? Hangi hayvan verdi bu emri?” sözlerinin ardından BDP'li Sırrı Sakık da tartışmaya, "hayvanoğlu hayvan" diyerek katıldı.
 
TBMM’de çıkan Uludere tartışmasında yine hakaretler kullanıldı.

Tartışmanın fitilini ateşleyen BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın hükümet sırasında oturan Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e Uludere olayıyla ilgili yönelttiği soruydu.

Hasip Kaplan, şöyle konuştu:

“Milli Savunma Bakanı Uludere’yi PKK yaptı, İçişleri Bakanı ‘vur’ emrini Hava Kuvvetleri komutanlar verdi’ diyor. Durumu tam öğrenemedik. Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak en doğru açıklamayı sizden bekliyoruz. Hangi komutan bu emri verdi? Hangi hayvan verdi bu emri?”

Kaplan'ın "hakaret içeren" ifadesine diğer BDP’liler de destek verdi. Meclis Başkanvekili Sadık Yakut bu duruma tepki gösterdi.

Tartışmaya MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da katıldı. Vural'ın hedefinde BDP’liler vardı.

Başkanvekili Yakut, “Kem söz sahibine aittir. Hayır, katilleri korumuyorum. Katil kimse hesabını verecektir. Adabınla sorunu sor lütfen” dedi.

Bu sırada BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın hakaret içeren sözü duyuldu.

Araya giren Yakıt, “Katilleri koruyan yok terör örgütünün devamı temsilcisi olduğunu kimin olduğunu Türk milleti biliyor” diye konuştu.

Bakan Mehdi Eker, BDP'li Hasip Kaplan'ın sorusuna yanıt vermedi.

Genel Kurul’daki tansiyon oturuma verilen arayla düşürüldü.

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