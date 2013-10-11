Hasip Kaplan Valiye kızdı, töreni terk etti

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Şerafettin Elçi Havalimanı'ndaki törende konuşan Vali Hasan İpek'in Cizre'de yaşanan olaylara değindiği konuşmasına sinirlendi. "Buraya nutuk dinlemeye gelmedim" diyen Kaplan tören alanını terk etti.

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Anadolu Jet'in Şırnak-Ankara seferinin başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Tören, havalimanına Ankara'dan kalkan ve Şerafettin Elçi Havalimanına inen uçağın gelişi ile başladı.

Uçakla gelen AKP Şırnak Milletvekili Emin Dindar, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve diğer yolcuları Vali Hasan İpek karşıladı.

Çiçeklerle karşılanan vekiller ve diğer konuklar seferlerin başlaması anısına uçak önünde kurdele kesti.

Törende konuşan Vali İpek, son günlerde Cizre'de yaşanan olaylara değindi.

Bir hafta içerisinde Şırnak'ta meydana gelen olaylarda 4 iş makinesinin yakıldığını kaydeden Vali İpek, buna isyan ettiğini söyledi.

"Bir çözüm sürecimiz var. Bu insanların sokağa çıkma hakkını da elinden alanlara tepki göstermemiz lazım" diyen İpek, şunları kaydetti:

"Düne kadar Kürt'ü, Çerkez'i ve Laz'ı Türk'üm dedirtmek mecburiyetindeydik bu ülkede. Ama bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Nedir bu yaşadığımız mutluluk? İşte andımızı kaldırdık. Her şey dört dörtlük mü? Hayır. Ama Cizre'de insanlar 3 günden beri dışarı çıkamıyorsa, kusura bakmayın da dört dörtlük olmasını bekleyemezsiniz.