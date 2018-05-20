Hasip Kaplan: Türk kardeşlerimden özür diliyorum; ya İnce Demirtaş'a ya da Demirtaş İnce'ye oy verecek

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, herkes haddini bilecek" açıklaması nedeniyle özür diledi. "Türk kardeşlerimden özür diliyorum" diyen Kaplan, "İkinci tura Demirtaş kalırsa ya İnce Demirtaş’a, ya da Demirtaş İnce’ye oy verecek" ifadesini kullandı.

Avrupa Postası'nın haberine göre, Kaplan gerek birinci gerekse ikinci turda Kürtlerin AKP’ye oy vermeyeceğine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birinci turda da ikinci turda da Erdoğan’a Kürtlerden bir tek oy gitmeyecek. Muharrem İnce Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmekle doğru yaptı. Hatta Demirtaş’ın cezaevinden serbest bırakılması gerektiğini savundu. İkinci tura Demirtaş kalırsa ya İnce Demirtaş’a, ya da Demirtaş İnce’ye oy verecektir. Lastiğin anahtarı HDP’dir. Bütün güçlerin birleşmesi gerekiyor. Ya diktatörlüğe teslim olunacak, ya da pırıl pırıl, genç, parlamenter sisteme inanan ve bütün kesimlere hitap eden biri desteklenecek. HDP eğer ikinci tura kalırsa Erdoğan, hatta MHP seçim meydanlarında biji biji diye bağırırsa şaşırmayın, hazırlıklı olun."