Hasip Kaplan konuşma yapmak için dama çıktı, inemedi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde BDP'li vekillerin de katıldığı gösteride olaylar çıktı. Polisin müdahelesi üzerine göstericiler ara sokaklara kaçarken; karmaşa sırasında konuşma yapmak için çıktığı evin çatısında mahsur kalan Hasip Kaplan, zorlu bir müdahalenin ardından kurtarılabildı.

Cizre Kaymakamlığı'nca izin verilmemesine rağmen toplanan ve aralarında BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın bulunduğu gruba polis müdahale etti. Nur Mahallesi Botaş Caddesi'ne toplanan ve aralarında Baluken ve Kaplan'ın da bulunduğu grup, izinsiz miting yapmak istedi. Uyarılara rağmen gruptan taş, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldırı olması üzerine polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Göstericiler ara sokaklara kaçarken Baluken ve Kaplan konuşma yapmak için çıktıkları evin damında mahsur kaldı. Uzun süre mahsur kaldıkları yerden çıkamayan Baluken ve Kaplan'ı, partililer damdan aşağı sarkıtarak kurtarmaya çalıştı.

Bir eve sığınan Baluken ve Kaplan, olayların yatışmasının ardından evden çıkarak gazetecilere açıklama yaptılar.