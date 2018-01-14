"Hasip Kaplan en çok Selahattin Demirtaş'ı üzdü"

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın “HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek” ifadesinin "en çok HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı üzdüğü" ileri sürüldü.

Gazete Duvar'da yer alan haberde şöyle dendi:

"HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan’ın sosyal medya hesabından 11 Şubat’taki Kurultay’da 'Selahattin Demirtaş’ın yerine bir Türk’ün göz dikmemesi gerektiği' yönündeki sözlerinin en çok Demirtaş’ı üzdüğünü öğrendik. Demirtaş’ı ziyaret eden bir siyasetçi, 'Hasip Kaplan’ın sözlerine üzülmüştü. Çok büyük yanlış olduğunu, böyle bir şeyin düşünülemeyeceğini söyledi. Büyük bir tepkisi vardı ona. ‘Böyle bir yaklaşım kesinlikle doğru olamaz. Ayrışma değil birleşme, ortak yaşam üzerinden yürümemiz lazım’ diyordu…' Bu arada yine aynı ziyaretten Demirtaş’ın yeni bir kitap hazırlığı içinde olduğunu da öğrendik."