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Dünya

Haşimi'ye üçüncü idam cezası

Irak'ta bir mahkeme, Haşimi'yi, korumalarını Şiilere saldırmaya kışkırmaktan suçlu buldu

04 Kasım 2012 14:25

Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, gıyabında üçüncü kez idam cezasına çarptırıldı.
 
Irak'ta bir mahkeme, Haşimi'yi, korumalarını Şiilere saldırmaya kışkırmaktan suçlu buldu. Mahkeme, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı üçüncü kez idam cezasına mahkum etti. Haşimi'nin damadı da aynı suçtan ölüm cezasına çarptırıldı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan hakkında, 1 Kasım'da ise ''Iraklı bir subayın arabasına bomba yerleştirerek adam öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla ikinci kez idam kararı alındı.

Haşimi ve Kahtan 9 Eylül'de de, ''Bir subay, eşi ve bir avukatı öldürme'' suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.


Yılın başında ülkeyi terk etti


Haşimi'nin, terörizm suçlamalarıyla Aralık 2011'de yargılanmasına başlanmıştı.

Tarık El Haşimi, bu yılın başında hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine ülkeyi terk etmişti.

Bir avukatla bir generalin ölümünden suçlu bulunan Haşimi, hükümet yetkilileri ve Şiileri hedef alan saldırılar düzenleyen ölüm timlerine önderlik etmekle suçlanıyordu.

Nisan 2012'de Türkiye'ye gelen Tarık Haşimi, hakkındaki suçlamaları reddedediyor.

Ankara, Interpol tarafından yakalanma emri çıkartılan Haşimi'nin, arzu ettiği sürece Türkiye'de kalabileceğini açıklamıştı.

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