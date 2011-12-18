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Dünya

Haşimi'nin uçağına uçuş izni verilmedi BAĞDAT (A.A)

18 Aralık 2011 23:07

-Haşimi'nin uçağına uçuş izni verilmedi BAĞDAT (A.A) - 18.12.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin içinde bulunduğu uçağın uçuşuna izin verilmediği bildirildi.  El Haşimi'nin basın bürosundan AA muhabirine yapılan açıklamada, Tarık El Haşimi'nin ve Cumhurbaşkanının Şii yardımcısı Hdayir El Huzai'nin içinde bulunduğu uçağın bu akşam saatlerinde Uluslararası Bağdat Havaalanı'nda uçuşa hazırlandığı sırada havaalanı güvenliği tarafından uçuştan menedildiği belirtildi.  Açıklamada, El Haşimi'nin uçakta bulunan korumalarından bazıları hakkında tutuklama emrinin bulunduğu gerekçesiyle uçağın seferden men edildiği bildirildi.  Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin davetlisi olarak Süleymaniye şehrine uçakla gitmeye hazırlanan El Haşimi ve Huzai, Talabani'yle Irak'taki son siyasi durumu ele alacaktı.

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