-HAŞİMİ'NİN MÜSİAD ZİYARETİ İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret etti. Tarık Haşimi ve MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD genel merkezinde gerçekleştirdikleri 1 saatlik görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Ziyaretinin amacını, MÜSİAD heyeti ile bir araya gelerek, MÜSİAD ve Irak için ne çeşit ekonomik, yatırım yollarını görüşmek olarak açıklayan Haşimi, görüşmelerinde ekonomik ikili ilişkilerle ilgili çeşitli konuları ele aldıklarını anlattı. Haşimi, ilişkilerin iki taraf için de daha iyi hale getirilmesi konusunda uzlaşıldığını ifade ederek, ''Başkana, sadece Türk işadamlarının ve şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmalarına yardım etmek ve onları desteklemekle ilgilenmediğimi söyledim. Türkiye'nin rolü para kazanmayı aşıyor. Türkiye, Irak'ın ağabeyi gibi hareket ediyor'' dedi. Türkiye'nin Irak'ın yeniden yapılanmasına katkıda bulunması konusuna değinen Haşimi, MÜSİAD'ın da ekonomi ve yatırımın yanı sıra, gençlerin eğitimi, ekonomik aktiviteler ve sosyal konularda yardımı olabileceğini belirtti. Haşimi, bir gazetecinin İş Bankası'nın Irak'ta şube açması konusundaki sorusunu şöyle yanıtladı: ''Biz, Türk bankalarını Irak'a gelmeleri konusunda destekliyoruz. Biri Bağdat'ta, diğeri Erbil'de olmak üzere iki şube açacaklarını söylediler. Ben de onları yakın gelecekte biri Musul'da, bir diğeri Basra'da şube açmaları konusunda teşvik ediyorum. Çünkü bu, bütün bölgeyi kapsamak açısından önem taşıyor. Bu konu üzerinde düşünüyorlar ancak karar iki şube için alınmış.'' Irak'taki bankacılık sisteminin yenilenmesi gerektiğine işaret eden Haşimi, bu konuda Türkiye'nin tecrübesine de ihtiyaç duyduklarını, bilgi ve uzmanlık konusunda Türkiye'nin katkıda bulunabileceğini söyledi. -''YABANCI İŞADAMI HEDEFİ AŞILDI''- Ömer Cihad Vardan da, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'nin bugünkü ziyaretinin, MÜSİAD'ın Irak'ta kendisine yaptığı ziyaretin iade-i ziyareti olarak düşünülebileceğini belirtti. MÜSİAD'ın 31 şubesinin önemli bir bölümünün Anadolu'da, Ankara'nın doğu ve güneyinde yer aldığını kaydeden Vardan, özellikle Irak'a komşu olan Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Malatya şube üyelerinin ihracatının Irak'ın payının artığına değindi. Vardan, MÜSİAD olarak Irak'ın kalkınmasına yardımcı olmaya devam edeceklerini ve Türkiye-Irak ilişkilerinin artırılmasında en önde rol almak isteyen kurumların başında geleceklerini ifade etti. Görüşmede, Irak işbirliği komisyonu oluşturarak, önümüzdeki dönemde çalışmaları periyodik olarak geliştirme yönünde karar aldıklarını bildiren Vardan, sık sık bir araya gelerek, hem Irak'ın kalkınması yönünde MÜSİAD'ın tecrübelerini aktarmaya gayret edeceklerini söyledi. 6-10 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenecek 13. MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve 14. Uluslararası İş Forumunun (IBF) da görüşmede ele alındığını belirten Vardan, ''Kendilerini forumu davet ettik. Kendileri de konuşmacı olarak geleceklerini bize teyit etmiş bulunmaktalar'' dedi. Vardan, etkinliğe 3 bin yabancı işadamını getirmeyi hedeflediklerini hatırlatırken, ''Önümüzde daha 3 haftaya yakın bir zaman olmakla beraber biz, teyitlerle bu hedefimizi şu an itibariyle geçmiş bulunmaktayız'' diye konuştu. -BÜYÜME RAKAMLARI- MÜSİAD Genel Başkanı Vardan, ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: ''İlk 6 aya baktığımız zaman yüzde 11 gibi bir rakamı Türkiye gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu rakamı, dünya ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman, Türkiye'nin özellikle gelişmiş ülkeler nezdinde pozitif ayrıştığını söylediğimiz demeçlerimizin, görüşlerimizin bugün daha da pekiştiğini görüyoruz. Bu, hepimiz açısından sevindirici bir gelişme. Harcamalar tarafı incelendiğinde, yatırımlar yönünde olması ve bu yatırımlar içinde de inşaat ve imalat sektörünün de ön plana çıkması bizim açımızdan ayrı bir kazançtır.''