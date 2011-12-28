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Dünya

Haşimi: ''Karşı durmanın bedelini ağır ödedim'' BAĞDAT (A.A)

28 Aralık 2011 01:19

-Haşimi: ''Karşı durmanın bedelini ağır ödedim'' BAĞDAT (A.A) - 27.12.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, İran'ın Irak'taki nüfuzuna karşı durmanın bedelini ağır ödediğini söyledi. Haşimi, yerel basın organı al Sumaria News'e yaptığı açıklamada, İran'ın Irak'taki nüfuzuna hep karşı durmasının ve savaşçı olan sünnileri barışçı hale dönüştürmek için verdiği çabaların bedelini çok ağır ödediğini belirtti.  Haşimi, şunları kaydetti: ''İran'ın Irak'taki nüfuzuna hep karşı durmam, 2003'ten beri silaha sarılmış ve isyancı kesilmiş sünni kesimi barışçı olması için ve siyasi hayata girmesini sağlamada verdiğim mücadelenin bedelini çok ağır ödedim. İran, Irak'taki nüfuzunu gizlemiyor. İran Genelkurmay Başkanının 'ABD Irak'tan çekildikten sonra İran'ın Irak'taki nüfuzu genişleyecektir' açıklamaları karşısında Iraklı siyasi liderler suskun kalıyor. Bu zarar verici açıklamaya karşı durduğum için bedelini çok ağır ödedim.'' Tarık El Haşimi, 2003'te ''Silahlı asi'' olan sünni toplumun barışçı olması ve siyasi hayata girmesi için çok uğraş verdiğini, bu sıralarda yakınlarının bile kendisine karşı olduğunu, ve bu barışçıl uğraşları sebebiyle ailesinden iki kurban verdiğini belirterek, teröre karşı savaştığını ve şimdi kendisine terör suçlamasının yöneltildiğini, bu nedenle son derece üzgün olduğunu ifade etti.

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