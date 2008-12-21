Haşimi, terörle mücadele mesajı verdi

Irak Devlet Başkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, ülkesindeki herkesin sınırları aşan terör olaylarından rahatsız olduğunu belirterek, "Herkes Türkiye'ye yönelik terörist faaliyetlerin durdurulmasını istiyor" dedi.



Ankara'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Haşimi, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Haşimi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmelerine yarın öğleden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile devam edeceğini söyledi.



Haşimi, görüşmelerde pek çok konunun ele alındığını belirterek, "Güvenlik, ekonomi, ikili siyasi ilişkiler, çeşitli konular ele alındı. Çok faydalı görüşmeler oluyor. Eminim kısa sürede tamamlanacaktır. Böylece iki ülke de ekonomiye odaklanabilir. Ekonomi konusunda acil önlemler almalıyız. Türkiye ve Irak halkı için çok önemli bu konu. Eminim gelecek, iki ülke için de umut vaat ediyor. Ekonomik çalışmalar iki ülkenin de çıkarına olacak" dedi.



Bir gazetecinin, "Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele konusunda Türkiye ile Irak'ın işbirliğiyle ilgili somut adımlar nelerdir?" şeklindeki sorusu üzerine Haşimi, şu ana kadar bu konuda yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyleyebileceğini kaydetti.



Haşimi, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin bu konudaki pozitif mesajını Cumhurbaşkanı Gül'e ilettiğini vurgulayarak, "Irak'ta herkes; Türkmen, Arap, Kürt, sınırları aşan bu terör olaylarından rahatsız. Herkes Türkiye'ye yönelik terörist faaliyetlerin durdurulmasını istiyor" diye konuştu.



Ankara, yakın zamanda Irak'tan 2 üst düzey konuk daha ağırlamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin 24 Aralık Çarşamba günü, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin de BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Ankara'ya gelmesi öngörülüyor.



İkili ilişkilerde görüş alışverişi yapacak



Haşimi, Ankara Esenboğa Havaalanı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Ankara'ya ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulunmak için geldiğini belirten Haşimi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün planlanan Irak ziyaretinin sağlık sebepleriyle ertelendiğini hatırlattı.



Haşimi, "Sayın Gül'ün sağlığının yerinde olup olmadığı ve yakın bir zamanda Irak'a ziyaret etme arzusunu hala sürdürüp sürdürmediğinden emin olmak istedim. Kendisini Irak'ta görmek isteriz" diye konuştu.



Haşimi, Ankara'ya özel bir mesajla gelip gelmediğinin sorulması üzerine de ABD-Irak güvenlik anlaşmasının (SOFA) ardından yeni bir döneme girildiğini söyleyerek, Türkiye ile ortak çıkarlar çerçevesinde konuşacak pek çok şey bulunduğunu kaydetti. Haşimi, "İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz" dedi.



Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin de bu fikirde ve terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliğine hazır olup olmadığının sorulması üzerine de Haşimi, "Bunu teyit edebilirim. Ankara'ya gelmeden önce dün Sayın (Irak Devlet Başkanı Celal) Talabani ile görüştüm. Talabani'nin söylediği şey, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Iraklı Kürtlerin açık fikirli olduğu yönünde güçlü ve olumlu bir mesaj iletmemdi" dedi.



Haşimi, bir grup milletvekilinin Irak'ın kuzeyine yaptığı son ziyaretin olumlu sonuçlandığını belirterek, "böylelikle bu olumlu gelişmelerin, terör örgütü PKK'nın sınır ötesi faaliyetlerinin sonlandırılması ve ekonomi de dahil olmak üzere, diğer ikili ilişkilerin daha da yoğunlaşmasına yol açacağını" bildirdi.

