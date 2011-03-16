-HAŞİMİ: TATLISES'E ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM EDİRNE (A.A) - 16.03.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, ''İbrahim Tatlıses'in vurulmasına çok üzüldüm, O'na acil şifalar diliyorum'' dedi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi, Edirne Valisi Gökhan Sözer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ettiğini ifade eden Haşimi, daha önce tarihini incelediği Edirne'yi de görmek istediğini söyledi. Bölgenin tarihi ile kendi bölgelerinin tarihinin müşterek olduğunu vurgulayan Haşimi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırı hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Haşimi, ''İbrahim Tatlıses'in vurulmasına çok üzüldüm. O'na acil şifalar diliyorum. Umarım ki güvenlik güçleri bu olayın faillerini bulurlar. İbrahim Tatlıses Irak'ta da çok sevilen bir sanatçıdır. Bu suikast sadece Türkiye için değil bizim içinde zararlı ve acıdır. Türk müzikleri bize yakın müzikler'' diye konuştu. İbrahim Tatlıses'e yönelik suikastla ilgili Irak'ta her hangi bir operasyon yürütülüp yürütülmediği yönündeki bir soruya ise Haşimi, şu yanıtı verdi: ''Ben İbrahim Tatlıses vurulduğunda Türkiye'deydim. Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil. Bu bir iddiadır. Eğer iddialar çok ciddi olursa Kuzey Irak'ta bu olay için ekipler tespit edilir, çalışılır.''