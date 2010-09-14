-HAŞİMİ, MÜSİAD'I ZİYARET EDECEK İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret edecek. MÜSİAD'ın açıklamasına göre, Haşimi öğle saatlerinde MÜSİAD Genel Merkezinde, MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ile bir araya gelecek. Haşimi ile Vardan'ın, Irak ve Türkiye arasında son dönemde gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler ile Uluslararası İş Forumu (IBF) ve MÜSİAD Fuarı hakkında görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.