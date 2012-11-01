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Dünya

Haşimi ikinci kez idama mahkûm edildi

Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı

01 Kasım 2012 20:05

Türkiye'de bulunan  ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.

Haşimi ve Kahtan hakkında, ''Iraklı bir subayın arabasına bomba yerleştirerek adam öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla ikinci kez idam kararı alındı.
 
Haşimi ve Kahtan 9 Eylül'de de, ''Bir subay, eşi ve bir avukatı öldürme'' suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.
 
Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama emri çıkartılan Haşimi, Türkiye'de bulunuyor.
 

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