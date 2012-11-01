Haşimi ikinci kez idama mahkûm edildi

Türkiye'de bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, ikinci kez gıyabında idam cezasına çarptırıldı.

Haşimi ve Kahtan hakkında, ''Iraklı bir subayın arabasına bomba yerleştirerek adam öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla ikinci kez idam kararı alındı.

Haşimi ve Kahtan 9 Eylül'de de, ''Bir subay, eşi ve bir avukatı öldürme'' suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama emri çıkartılan Haşimi, Türkiye'de bulunuyor.