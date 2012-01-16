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Dünya

Haşimi, Erdoğan'a teşekkür etti ERBİL (A.A)

16 Ocak 2012 14:29

-Haşimi, Erdoğan'a teşekkür etti ERBİL (A.A) - 16.01.2012 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, "Irak'taki istikrarsız durumun Türkiye'nin emniyetini de tehdit ettiğini biliyoruz" dedi. Türk halkının Irak halkı için daha müreffeh bir yaşam dilediğini bildiğini belirten Haşimi, Irak'taki istikrarsız durum nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları önemle izlediklerini ifade etti. Haşimi, Türkiye'nin Irak'taki durumla yakından ilgilendiğini ifade ederek, sorunların çözümü için Iraklı yetkililerle temas içerisinde olmasının Türkiye'nin bölgeye verdiği önemden kaynaklandığını aktardı.  "Başbakana benim davamla ilgili yapmış olduğu açıklamalardan dolayı kendimi borçlu hissediyorum" diyen Haşimi, ''Ben iki ay önce başbakana, 'Maliki beni Bağdat'ta yeşil bölgede sıkıştırdı. Büromu ve hatta evimi zırhlı araçlarla, tanlarla kuşattı. Özel koruma birliğimi feshetti' dedim. Sayın başbakan da özel olarak sorunlarımla ilgilendi" ifadelerini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunlarıyla ilgilenmesine şükranla cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi, "Dileğim Irak'ın huzura, refaha ve istikrar kavuşması başbakanın elinde olur" diye konuştu. Sorulan bir soru karşısında Haşimi, "Benim maruz kaldığım saldırı karşısında tüm Iraklı siyasetçiler de aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu saldırı aynı zamanda Iraklı siyasetçiler için de geçerlidir" dedi. 'Kerkük'te yargılanmanız için bir talebiniz oldu mu?' sorusuna Haşimi, "Ben bir kaç gün önce böyle bir talepte bulundum. Kerkük'te yargılanmak doğal bir taleptir. Ben böyle bir talebi yüksek mahkemeden istedim fakat bugüne kadar bir cevap almış değilim" diye cevap verdi. Bağdat'ta yasalar bazılarının elinde olduğundan dolayı yargılamayı orada istemediğinin altını çizen Haşimi, "Bağdat'ta yasalar bazılarının elinde bulunuyor, bu da herkesi endişelendiriyor ve alınacak kararlar ne kadar doğru olacak onu da bilmiyoruz" diye konuştu. Korumalarının iftira ve baskılara maruz kaldığını da vurgulayan Haşimi, "Bağdat'ta yargı özgürleşmedikçe yargılanmak doğru olmaz, şu anda Bağdat'ta doğru bir karar çıkacağını tahmin etmiyorum" dedi.

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