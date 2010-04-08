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Haşim Kılıç'tan Kanadoğlu'na suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hakkında, Van'da yaptığı konuşma nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Kılıç'ın avukatı Ali Özkaya tarafından, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kanadoğlu'nun, 29 Mart'ta, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Van Şubesi'nce, Van Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Hukuk Devleti, Bugünü ve Yarını" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldığı hatırlatıldı.

Dilekçede, Sabih Kanadoğlu'nun, Anayasa değişikliği teklifi hakkındaki bir kısım görüşlerini beyan ettikten sonra teklifle getirilmek istenen yeni Anayasa Mahkemesi'nin yapısını eleştirdiği ve akabinde konuyu Haşim Kılıç'a getirerek, "Şimdiki Anayasa Mahkemesi'nde bir tek hukukçu olmayan üye var. O da başkan. Yeni değişiklikle şartlar oluşursa 13 hukukçu olmayan kişi mahkemeye üye olabilir. Biz bir 'keçi' ile baş edemiyorduk. Şimdi 13 hukukçu olmayan üye ile karşı karşıya kalacağız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Eski bir yüksek mahkeme üyesinin, 'Hukuk Devleti' konulu bir konuşma sırasında, hukuk devleti için en kutsal varlık olan 'bireyin' ve özellikle bir Yüksek Mahkeme Başkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırması, onu bir hayvana benzetmesi, TCK kapsamında açıkça suç oluşturduğu kadar geçmişte bulunduğu makamların yüksekliği ile de bağdaşmayan bir davranıştır" denildi.

Dilekçede, Kanadoğlu'nun, TCK'nın 125/3. maddesinin (a) bendi ve 4. maddesi uyarınca "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

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