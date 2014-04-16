Haşim Kılıç'ın Salih Mirzabeyoğlu'yla birlikte fotoğrafları servis edildi

Anayasa Mahkemesi ile hükümet arasında Twitter kararıyla başlayan gerginlik HSYK Kanunu iptalleriyle tırmanıken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı müebbet hapse mahkûm edilen İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu'yla birlikte gösteren fotoğraflar servis edildi. Furkan Haber'in yayınladığı fotoğraflarda Kılıç, Mirzabeyoğlu'yla birlikte görülüyor. Fotoğraflarda, İsmailağa Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Hüsnü Kılıç'ın da yer alması dikkat çekiyor.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadet Ustaosmanoğlu'nun da yazarları arasında bulunduğu Furkan Haber, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın eskiden İBDA'cıların çıkardığı Gölge Dergisi'nin Ankara Temsilcisi olduğunu yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

"Haşim Kılıç önce fikri terk etti. Salih Mirzabeyoğlu ile birlikteliği döneminde Gölge Dergisi’nin Ankara temsilcisi idi ve İbda Fikriyatı’nın ciddi savunucusuydu. Makam sevgisi Kılıç’ın fikirden uzaklaşmasına ve makamları nefs meselesi yapmasına sebep olmuş ki, hükümetin doğru icraatlarının önünü kesmekte bir beis görmüyor… Kılıç’ı tanıyanlar; nereden nereye, diyorlar. Makam hırsıyla yanıp tutuştuğu son icraatlarıyla ortaya çıkan Kılıç, Salih Mirzabeyoğlu’ndan sonra şimdi de Başbakan’ı terk ettiği için tanıyanlarınca kınanıyor… Kılıç’a karşı kamuoyu tepkisinin artacağını söyleyen tanıyanları şöyle diyorlar: Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz. Haşim Kılıç, Salih Mirzabeoğlu’nun çıkardığı derginin Ankara temsilcisi olmadığını iddia ederek yalan söylemiştir. H. Kılıç isminin, Hüsnü Kılıç olduğunu iddia etmiştir ki, resimde hem Hüsnü Kılıç vardır hem de Haşim Kılıç. Altmış küsür eser sahibi olan bir fikir adamıyla arkadaşlığını gizleyen, dahası inkâr eden birinin cumhurbaşkanlığı koltuğuna yakışmayacağı âşikârdır."

Kılıç'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna yakışmayacağı iddiası da öne sürülen dergide yayımlanan fotoğraflar şöyle: