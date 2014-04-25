T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haşim Kılıç'ın gündeme damga vuran açıklamalarına sosyal medyada kim ne dedi?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hükümete yönelik ağır eleştiriler içeren konuşması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi

25 Nisan 2014 18:37

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi'nin 52. Kuruluş Yıldönümü'nde hükümete yönelik ağır eleştirileri gündeme damga vurdu. Kılıç, konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "milli" olmamakla suçladığı Twitter kararından, "paralel devlet" suçlamalarına kadar bir çok eleştiriye sert sözlerle karşılık berdi. Kılıç'ın sözleri  AKP cephesinden "siyasete soyunma" girişimi olarak tepkiyle karşılanırken, AKP ve Erdoğan'ın özellikle 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası yargıya müdahale etmesi ve sosyal medya yasaklarıyla uluslarası arenada Türkiye imajını zedelediğini savunan kesimce Kılıç'ın sözleri büyük beğeni ve takdirle karşılandı.

Haşim Kılıç'ın açıklamalarına için nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları şöyle: 

ETİKETLER

haşim kılıçanayasa mahkemesihükümeteleştirisosyal medyakim ne dedieleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24