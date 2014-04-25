Haşim Kılıç'ın gündeme damga vuran açıklamalarına sosyal medyada kim ne dedi?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi'nin 52. Kuruluş Yıldönümü'nde hükümete yönelik ağır eleştirileri gündeme damga vurdu. Kılıç, konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "milli" olmamakla suçladığı Twitter kararından, "paralel devlet" suçlamalarına kadar bir çok eleştiriye sert sözlerle karşılık berdi. Kılıç'ın sözleri AKP cephesinden "siyasete soyunma" girişimi olarak tepkiyle karşılanırken, AKP ve Erdoğan'ın özellikle 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası yargıya müdahale etmesi ve sosyal medya yasaklarıyla uluslarası arenada Türkiye imajını zedelediğini savunan kesimce Kılıç'ın sözleri büyük beğeni ve takdirle karşılandı.

Haşim Kılıç'ın açıklamalarına için nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları şöyle: