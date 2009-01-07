Haşim Kılıç'ın damadının kârlı alışverişi!

Ankaralı iki işadamı Mustafa Çubuk ve Bülent Sungur, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile karlı bir alışverişe imza attı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın damadı olan Mustafa Çubuk ile Çubuk'un nikah şahidi Bülent Sungur, belediyeden bir arsa alarak karşılığında bina verdiler. Alışveriş, AKP'nin kapatma davası kararından tam 12 gün önce yapıldı.



Bir arsa danışmanı, "Oğuz Yasemin önce Ankara Çankaya'da bir binaya değer biçti, etsin etsin iki milyon lira etsin" dedi. Ardından yine Çankaya'da altıbin metrekare boş bir arsaya fiyat biçti. "Altı milyon lira eder" dedi. İşte bu haberin konusu iki rakam arasındaki fark.



İki milyon eden bina iki yıl önce iki genç gişimci tarafından satın alındı. Mustafa Çubuk ve Bülent Sungur. İleriyi gören bu iki girişimci binayı satın aldıktan sonra herhangi birşey için kullanmadı.



Sadece beklediler ve 2008'in Temmuz'unda binayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sattılar. Karşılığında bir arsaya ortak oldular. Arsa dikmen vadisinin sonunda. Meclis lojmanlarına giden yolun hemen yakınında. Değeri arsa uzmanlarına göre bugün en az altı milyon lira. Ama takas edildiğinde yani kriz öncesi on milyon lira.



Bu karlı alışverişi yapan iki isim yakın zamanda önemli bir masada çıktılar Türkiye'nin karşısına. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın kızının düğününde.



Mustafa Çubuk, Haşim Kılıç'ın damadı olarak yer aldı o masada. Bülent Sungur damadın arkadaşı ve tanık olarak. Haşim Kılıç düğün sahibi olarak. Melih Gökçek nikahı kıyan belediye başkanı olarak.



İşte bu masada bu nikah kıyıldıktan dört ay sonra, Anayasa Mahkemesi kritik AKP kapatma davasında kararını vermeden 20 gün önce yapıldı alışveriş. Tapu kayıtlarına 18 Temmuz olarak geçti.



Mustafa Çubuk ve Bülent Sungur'un takasa girip aldıkları arsa belediyenin planlarında bölgesel ticaret merkezi olarak gösteriliyor. Ama sadece ticaret merkezi değil aynı zamanda konut yapma izni de var.



Belediye üstüne üç milyon almadı, altıbin metrekarelik değerli arsanın yüzde yetmişini Bülent Sungur ile Mustafa Çubuk'a verdi. Ve bu alışveriş nikah masasındaki bu görüntülerle tarih sayfasına geçti. Nikahta buluşan bu isimler şimdi Ankara'nın en değerli noktalarından birisinde arsa ortağı.