Haşim Kılıç, yeniden Anayasa Mahkemesi başkanı

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Kılıç'ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi başkanlığı için yeniden seçim yapıldı.Seçim sonucunda Başkan Haşim Kılıç, 17 oydan 13'ünü alarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçildi.Kılıç, ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini 13 Mart 2015 tarihinde yaş haddinden emekli olana kadar sürdürecek.Haşim Kılıç, 13 Mart 1950 tarihinde Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamlayan Kılıç, 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydoldu ve 1972 yılında mezun oldu.1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlayan Kılıç, denetçi, baş denetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, 5 yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.7 Aralık 1999 tarihinde açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen Kılıç, 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden bu görevi üstlendi.Haşim Kılıç, 22 Ekim 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına ilk kez seçilmişti. Evli ve 4 çocuk babası olan Haşim Kılıç, Almanca biliyor.