Haşim Kılıç: Toplum başkanlık sistemine hazır değil, marjinal fikirler hayatiyette değildir!

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak, "Toplum başkanlık sistemine hazır değil, marjinal fikirler hayatiyette değildir" dedi. "Her şey normal ekseni üzerinde yürür. Bizde, nefret söylemi ve kutuplaşma söz konusu. Şu anda terörle gelinen nokta da iyimser gözükmüyor" ifadelerini kullanan Kılıç, "Toplumda yargıya güven azaldı, yüzde 67 seviyesine indi. Adil yargılamayı sağlayan bir yargı sistemi şart. her ilde Adalet Sarayı yapıldı; ancak adalete güven yok. Önemli olan vicdani reflekslerin harekete geçtiği bir adaleti tesis etmek" diye konuştu.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; Demokraside Birlik Vakfı ve İnsani Değerler Derneği üyelerine konferans veren Kılıç, Başkanlık sisteminin Türkiye’ye uygun olmadığını savunarak, “Bu toplum Başkanlık sistemine hazır değil” dedi. Kılıç, “Yeni Anayasa gergin siyaset ortamı, nefret ve kutuplaşma ortamında ele alınıyor. Böyle bir kavga ortamında nasıl bir Anayasa hazırlanabilir?” diye sordu.

Yargıya güvenin yüzde 67 oranında düştüğünü belirten Haşim Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

"Toplum hazır değil"

"Başkanlık ve Parlamenter sistemlerin başarı ile uygulandığı ülkeler var. Biz ise Türk Tipi bir Başkanlık Sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu toplum Başkanlık Sistemine hazır değil. Marjinal düşünceler hayatiyette değildir. Her şey normal ekseni üzerinde yürür. Bizde, nefret söylemi ve kutuplaşma söz konusu. Şu anda terörle gelinen nokta da iyimser gözükmüyor."

"Bu ortamda yapılamaz"

"Kadim düşmanlıkların ve nefretin yer aldığı bir kutuplaşma ortamında, gergin siyaset, nefret ve kutuplaşma ortamında ele alınması üzücüdür. Böyle bir kavga ortamında nasıl bir Anayasa hazırlanabilir? İktidar partisi, Anayasayı ben hazırlayacağım diyor. Ne hazırlanıyor bilmiyoruz. Diyalog yok, uzlaşma yok, anlaşma zemini yok. Yasama, Yürütme ve Yargıda herkes kırmızı çizgi oluşturdu. Muhalefet Başkanlık Sistemi istemedi. Bu ortamda, sağlıklı bir Anayasa yapılacağı kanaatinde değilim".

"Ciddi eksiklikler var"

"Ahlakı, dürüstlüğü üretemedik. Bu yapılamayınca geriye pozitif hukuk kaldı. Bizdeki kanunlar dünyada yok! Durmadan kanun yapıyoruz… Adalet ve eğitim sistemlerimizde çok ciddi eksiklikler var. Maddi anlamda çok şeyler yapıldı; köprü, yol gibi. Ancak milli gelirden eğitime ayrılan pay uzun yıllar yüzde 3 düzeyinde iken şimdilerde yüzde 4 düzeyine ulaşabildi. Toplumun ayakları üzerinde yükselecek; değerlerine yansımış bir eğitim yok."

"Sarayımız var ama"

"Toplumda yargıya güven azaldı, yüzde 67 seviyesine indi. Adil yargılamayı sağlayan bir yargı sistemi şart. Her ilde Adalet Sarayı yapıldı; ancak adalete güven yok. Önemli olan vicdani reflekslerin harekete geçtiği bir adaleti tesis etmek. Hukuk güvenliği yoksa, ekonomi gelişemez, normalleşme olmaz. Hukuk devleti anlayışı acilen tesis edilmelidir. Kamu gücü, intikam aracı olmaktan kurtarılmalıdır."