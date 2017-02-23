Haşim Kılıç, 'sansür' iddiasını yalanladı: Referandumla ilgili hiçbir gazeteye görüş beyan etmedim!

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, Hürriyet gazetesinin kendisiyle yapılan söyleşiyi yayımlamadığı yolundaki iddiayı yalanladı. Kılıç, "Hürriyet ile röportaj yapmadık. Dolayısıyla sansür söz konusu değil, böyle bir şey yok" dedi.

Hürriyet Ankara Bürosu'nun, Haşim Kılıç ile iki hafta önce bir röportaj yaptığı ve Kılıç'ın "Referandumda 'hayır' diyeceğini açıklaması üzerine" röportajın gazetede yayınlanmadığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddia ile ilgili olarak T24'e konuşan Haşim Kılıç, "Hürriyet ile bir röportaj yapmadık. Dolayısıyla sansür söz konusu değil, böyle bir şey yok. Ayrıca referandumla ilgili medyaya açıklayacağım hiçbir görüşüm yok" dedi.

Ne olmuştu?

'MedyanınEllitonu' adlı internet sitesinde yer alan iddiada şu ifadelere yer verilmişti:

"İki hafta önce Hürriyet Ankara Bürosu Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile uzun bir röportaj yaptı. Röportajın bir bölümünde Haşim Kılıç da referandumda hayır denmesi gerektiğini anlattı. Röportaj İstanbul’a yazıişlerine yollandı ve tahmin edeceğiniz üzere buharlaştı.

Referandumun Doğan Grubu’nun kimyasını epey bir bozduğu biliniyor. Önce İrfan Değimenci’nin “Hayırcı” olduğunu açıklaması nedeniyle kovulduğunun açıklanmasıyla grup sarsıldı. Aslına bakarsanız İrfan Değirmenci “Hayırcı” olduğu için kovulmadı.

Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan İrfan Değirmenci’den hiç haz etmiyor ve yollamak istiyordu. “Hayır” tweetleri bahane oldu ve Değirmenci gitti. Sonrasında ikinci bir “Hayır” skandalı patlak verdi.



Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk ile Cansu Çamlıbel bir röportaj yaptı. Ama öncesinde Sedat Ergin’e sordu. Ergin “Çok iyi olur” deyince yapıldı bu röportaj. Röportajda Pamuk “Neden hayır diyeceğini” anlattı. Ve bildiğiniz üzere “Hayır” nedeniyle röportaj yayınlanmadı. Keskin bir sansüre uğradı. Bunları zaten biliyorsunuz.



Şimdi size Hürriyet’te bilmediğiniz bir başka sansürü daha haber vereyim. İki hafta önce Hürriyet Ankara Bürosu Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile uzun bir röportaj yaptı. Röportajın bir bölümünde Haşim Kılıç da referandumda hayır denmesi gerektiğini anlattı.



Röportaj İstanbul’a yazıişlerine yollandı ve tahmin edeceğiniz üzere buharlaştı. Hürriyet’in ‘Hayır’ sansüründen Haşim Kılıç da nasibini almış oldu. Bizden Hürriyetçilere bir tavsiye. Hayır diyeceği belli olan kişilerle röportaj yapıp sansürcü olacağınıza, bu kişilerle baştan röportaj talebinde bulunmayıp otosansürcü olun. En azından kokusu daha az çıkar"

