Haşim Kılıç misilleme yapmadı, Danıştay'ın yıldönümüne katıldı

T24- Danıştay'ın kuruluşunun 143. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ''Danıştay ve İdari Yargı Günü''ne katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''Hiçbir zaman ifade edilen düşüncelerden dolayı, belirtilen yaklaşımlardan dolayı hiçbir şekilde bir kırgınlık, kızgınlık içinde olmadım. Bu sebeple de Danıştayımızın kuruluş yıl dönümüne tabii ki geldim ve geleceğim'' dedi.



DANIŞTAY 143 YAŞINDA







Kılıç, Danıştayın kuruluşunun 143. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştayda düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümüne Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve Danıştay Başkanı Mustafa Birden'in katılmadığını anımsatarak, görüşünü sorması üzerine Kılıç, Danıştayın 143. kuruluş yıl dönümünde Yargıtaya ve Danıştay mensuplarına başarılar diledi.



Kılıç, ''Tabii ki düşüncelerimizi bu vesilelerle her zaman açıklıyoruz. Bunlar bir kırgınlık, bir küskünlük meselesi asla olmaz. Eğer biz böyle bir davranışın içine girersek, diğer insanların ne hale geleceğini düşünün. Bu sebeplerden hiçbir zaman ifade edilen düşüncelerden dolayı, belirtilen yaklaşımlardan dolayı hiçbir şekilde bir kırgınlık, kızgınlık içinde olmadım. Bu sebeple de Danıştayımızın kuruluş yıl dönümüne tabii ki geldim ve geleceğim'' diye konuştu.



''Sayın Birden'e bir sitemde bulundunuz mu?'' sorusuna ise Kılıç, ''Hayır'' yanıtını verdi.



Anayasa Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanı ve Yargıtay Başkanı olarak yakın zamanda bir araya gelmeyi düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine Kılıç, ''Tabii ki her zaman bir araya gelebiliriz. Olaylara göre, durumlara göre tabii ki olur, neden olmasın'' dedi.



Başka bir gazetecinin ''Danıştay Başkanı Birden'in konuşmasında Anayasa Mahkemesindeki bazı özlük haklarına yönelik sitemde bulunduğunu'' savunarak, ''Bundan rahatsız oldunuz mu?'' şeklindeki sorusunu Kılıç, ''Bu yasama organının bir takdiridir. O konuda benim bir şey söylemem mümkün değil. Tabii ki yasama organı takdir ederse Danıştayımıza ve diğer yargı mensuplarımıza da bu konuda gerekli imkanlar sağlanır. Bunun makamı ve yeri yasama organıdır. O nedenle benim birşey söylemem söz konusu değildir'' diye yanıtladı.



Kılıç, Birden'in konuşmasını nasıl bulduğuna ilişkin bir soru üzerine de ''Yargı organlarının başkanları ancak böyle özel günlerde düşüncelerini, eleştirilerini ve temennilerini bildirir. O nedenle sayın Danıştay Başkanı da bu çerçevede düşüncelerini, eleştirilerini ve dilek ve temennilerini sunmuşlardır, belirtmişlerdir. Ben bunu ifade özgürlüğü çerçevesi içerisinde değerlendiriyorum. Tabii bunlardan alınması ve faydalanılması gereken yerler vardır. Bunlar ilgili makamlarca değerlendirilir'' değerlendirmesinde bulundu.



