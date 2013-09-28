Haşim Kılıç: İslam coğrafyasında insan onurundan bahsetmeye mecalimiz yok

2013-2014 adademik yılı açılışı için geldiği Muş'un Güzeltepe Köyü'ndeki Alparslan Üniversitesi'nde 'İnsan Onuru ve Anayasa' konulu konferans veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Müslüman coğrafyasında yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılıç, üniversitenin Sebahattin Zaim Konferans salonunda düzenlenen konferansta şöyle konuştu:

"Pakistan’dan tutun, Afganistan, Hindistan gibi özellikle İslam ülkelerini şöyle bir analiz edecek olursak Irak, İran, Suriye, Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir tam bir yangın yeri. Buradaki insan onurundan bahsetmeye mecalimiz yok. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Bir gün birisi canlı bomba oluyor bir tarafta patlamalar yaşanıyor. Bu nasıl bir kültürdür, bu nasıl bir inançtır? 'Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı kurtarmış bütün bir insanlığı kurtarmış gibidir' diyen bir öğretinin, bir inancın sahibi olan bu ülkelerde bu vahşeti ne diye izah edeceğiz? Eğer bu Müslümanlıksa ben Müslüman değilim. Böyle bir şey olamaz. Bir kilisenin içine girip orayı patlatıp, 80-100 insanın ölümüne sebep olmak... Dinin neresinde buna izin var. Kafası kesilen, koparılan, iç organları ellerinde gezdirilen böyle bir vahşeti, böyle bir insanlık dışı hareketi İslamla, Müslümanlıkla nasıl izah edebilirsiniz? Burada bir yanlışlık var. Herkesi bu yanlışlığa biraz eğilmeleri için dikkatini çekiyorum. Bu inancın insanlarının böyle bir şeyi yapmasına asla ihtimal vermiyorum, olamaz böyle bir şey ve bu hak ihlallerine baktınız zaman İslam coğrafyasında görüyorsunuz."

'Zamanında çok parti kapattım'

Konferansın sonunda geçilen soru-cevap bölümünde bir öğretim üyesinin, "Göreve geldiğiniz günden itibaren bu yana hangi konuda pişmanlık yaşadınız" sorusuna Kılıç, "20 yıldır Anayasa Mahkemesi üyesiyim 19 partinin kapatılması konusunda alınan kararda imzam var. Çok fazla şey yapmadan, siyasi partilerin kapatılması konusunda altında imzam olan durumlar var. Sonra bu konuda çok büyük tövbe ettim. 1995’dan sonra teröre bulaşmayan sadece fikrini söyleyen partilerin kapatması konusunda imza atmadım. Birkaç partinin kapatılması konusunda sadece imzam var" dedi.