'Haşim Kılıç ile Genelkurmay'daki 15 kişinin kriptolu telefonu da dinlenmiş'

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, kriptolu telefonlarla ilgili soruşturmaya ilişkin, "Genelkurmay'a 30 adet kriptolu telefon tahsis edilmiş. Silinmeye çalışılan belgelerde 15'inin dinlenildiği tespit edilmiş. Bir de Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç" dedi.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "İşte kriptolu dinleme listesi" başlığıyla yayımlanan (31 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Kriptolu telefonlarla ilgili dinleme, İstanbul'daki casusluk ve yasadışı dinleme soruşturmasının gölgesinde.

Oysa kriptolu dinlemeler, devletin yatak odasına girilmesi, mahremine ilişkin bilgilere ulaşılması anlamını taşıyordu.

Devlet sırrı diyebileceğimiz bilgiler kimde bulunur?

Başbakan'da bulunur.

Meclis Başkanı'nda, Genelkurmay Başkanı'nda bulunur.

Bakanlar kurulu üyelerinde, MGK Genel Sekreteri'nde, MİT müsteşarında.

Kriptolu telefonlarla ilgili soruşturmada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet denilince akla gelecek tüm isimlerin kriptolu telefonla yaptıkları görüşmelerin dinlenildiği ve kaydedildiği ortaya çıktı.

Şimdi bu dinlemelerin kimin adına ve hangi ülkeye servis edildiğinin cevabı aranıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, dinleme uçlarının nereye gittiğinin tespit edilmeye çalışıldığını söyledi.

Bir hatırlatma yapmakta yarar var.

25 Aralık operasyonundan sonra Başbakan Erdoğan'ın kriptolu telefonlardan yaptığı görüşmeler, paralel yapı tarafından montajlanarak servis edilince, devletin kriptolu telefonlarının dinlenildiği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine TÜBİTAK'ta geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kriptolu telefonların yazılımını yürüten TÜBİTAK Başkan yardımcısı Hasan Palaz görevden alındı. Palaz'ın yurtdışına kaçtığı söyleniyor.

Devamını Sanayi Bakanı Fikri Işık anlattı.

TÜBİTAK uzmanlarının TİB'de yaptığı çalışmalar sonucunda 30-40 defa silinen hard disklerdeki bilgi kırıntılarından kriptolu telefonların dinlenildiği tespit ediliyor. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TİB'e yaptığı baskın sırasında hard disklerin imajları alınıyor. TÜBİTAK uzmanlarının TİB'deki incelemelerinde elde ettiği sonuçlar ile imajlar karşılaştırılınca kriptolu 164 telefondan 80'inin dinlenildiği tespit ediliyor.

Dinlemeler TİB'de yapılmış ama Sanayi Bakanı Fikri Işık'a göre, 'Bir kriptolu telefonun dinlenebilmesi için işin içinde TÜBİTAK'ın, Emniyetin, TİB'in, hatta bazen yargının olması gerekiyor. Şimdi bunlar da birbirlerini rüyalarında tanımadılar herhalde. Organize bir yapının olduğu su götürmez bir gerçek.'

Yazılımı TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen devletin stratejik birimlerinin kullandığı 164 adet kriptolu telefon var. Şimdiye kadar 80'inin dinlenildiği tespit edilebildi. Bu diğerlerinin dinlenilmediği anlamına gelmiyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Gül ile Emniyet Genel Müdürünün kullandığı telefonlarla ilgili dinleme henüz tespit edilememiş.

Başbakanı, Meclis Başkanını dinlemişler ama Cumhurbaşkanını dinlememişler öyle mi? İçişleri Bakanını dinlemişler ama Emniyet Genel Müdürünü dinlememişler...

Sanayi Bakanı Işık'a bunu da sorduk.

'80 telefonun dinlenildiğine biz kırıntılardan ulaşabildik. Demek ki bunun tamamı kaydedildi ki 80'ine biz ulaştık. Cumhurbaşkanımızın numarası yok ama dediğim gibi, orada 164 numaranın içinde olduğu için ihtimal yüzde 99,9 o numaralar da vardır' dedi.

Peki dinlenildiği tespit edilen 80 telefon içinde kimlerin telefonları yer alıyor.

TÜBİTAK ve TİB'de yürütülen çalışmalar sonucunda isim isim kimlerin telefonlarının dinlenildiği tespit edildi.

Kriptolu telefonları dinlenilen 80 kişilik liste netleştirildi. Bazı birimlere birden fazla telefon tahsis edilmiş. En fazla Genelkurmay, Dışişleri ve MİT gibi stratejik kurumlarda var.

Ayrıca Genelkurmay da, Kuvvet Komutanları ile Ordu Komutanlarına da kriptolu telefon tahsis edilmiş. Genelkurmay diğer kurumlardan farklı olarak bir önlem almış. Kriptoyla, sertifikayı birbirinden ayırmış. Ama bu önlem de işe yaramamış.

Stratejik kurumlarımızın Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantısı dinlenip, servis edildikten sonra kriptolu telefonlarının dinlenilmesinin sözü mü olur.

O gün Dışişleri'ndeki kritik Suriye toplantısında dinlenilen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, MİT Müsteşarı Fidan, Genelkurmay 2.Başkanı Güler, kriptolu dinlemeden de kurtulamamışlar. Demek ki stratejik hedeflere özel bir ilgi gösterilmiş.

Şimdi sıra geldi kimlerin kriptolu telefonlarının dinlenildiğine...

Meclis Başkanı Cemil Çiçek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

Bakanlar Kurulu üyeleri.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel

Kara kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Akın Öztürk

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu

Jandarma Genel Komutanı Org. Servet Yörük

Genelkurmay 2. Başkanı Org. Yaşar Güler

Genelkurmay'a 30 adet kriptolu telefon tahsis edilmiş. Silinmeye çalışılan belgelerde 15'inin dinlenildiği tespit edilmiş. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Ordu Komutanlıkları da kriptolu telefon kullanıyor.

Askeri ve siyasi hedefler dışında telefonu dinlenilen bir isim var. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç.

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde geçmiş müktesebatına ters düşen konuşmasıyla gündeme gelen Haşim Kılıç'ın kriptolu telefonunun dinlenildiği tespit edildi.

Tabi bu arada MGK Genel Sekreteri Muammer Türker de telefonu dinlenilen isimlerden birisi. MGK gündemini hazırlayıp, MGK toplantılarının çalışmalarını yürüten bir isim Muammer Türker. O dinlenilmesin de kim dinlenilsin?