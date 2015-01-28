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Haşim Kılıç: Emekli olduktan sonra siyasete girmek gibi bir düşüncem yok

'Devletin yönetiminde gerginlik olmaz'

28 Ocak 2015 17:01

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AYM'nin yeni seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı. Yemek sonrası bir açıklama yapan Kılıç, daha önce AYM tarafından 7 Haziran'daki genel seçimlerde aday olmayacağına dair yapılan resmi açıklamayı bizzat kendisi de teyit etti.

Kılıç, şunları söyledi:

"Devletin yönetiminde gerginlik olmaz. Tabii ki herkes düşüncelerini söyler ama bir yere gelindiği zaman, geldiğiniz noktadan itibaren artık şahıslar değil, devletin geleceği ve devletin hizmeti, kamu hizmeti önemlidir."

 

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