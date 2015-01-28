Haşim Kılıç: Emekli olduktan sonra siyasete girmek gibi bir düşüncem yok

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AYM'nin yeni seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'ın verdiği yemeğe katıldı. Yemek sonrası bir açıklama yapan Kılıç, daha önce AYM tarafından 7 Haziran'daki genel seçimlerde aday olmayacağına dair yapılan resmi açıklamayı bizzat kendisi de teyit etti.

Kılıç, şunları söyledi:

"Devletin yönetiminde gerginlik olmaz. Tabii ki herkes düşüncelerini söyler ama bir yere gelindiği zaman, geldiğiniz noktadan itibaren artık şahıslar değil, devletin geleceği ve devletin hizmeti, kamu hizmeti önemlidir."