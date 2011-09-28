Haşim Kılıç: 'Bir büyükelçiye rapor verdi' demek onursuzluktur

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ABD Büyükelçisi James Jeffrey'e çeşitli konularda bilgi verdiği iddialarını sert bir dille yalanladı. Kılıç, "Bu iddiaları ahlaksızlık olarak niteliyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak, bir büyükelçiye ya da herhangi birine bilgi sunmak, rapor vermek, arz etmek gibi kavramlarla ifade edilebilecek bir konumum ve üslubum olamaz. Bunu onursuzluk sayarım. Bu onursuzluk, bu yorumu yapanlara aittir" dedi.



Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın "Haşim Kılıç: ‘Onursuzluk sayarım’" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2011) yazısı şöyle:



Haşim Kılıç: ‘Onursuzluk sayarım’



Ankara’da son günlerde Wikileaks belgelerindeki bazı ifadeler nedeniyle yeni bir tartışma alevlendi. Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü tarafından kamuoyuna duyurulan belgelerde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın, 29 Ocak 2010’da ABD Büyükelçisi James Jeffrey’i ziyaret edip, siyasi parti davaları, askerlerin sivil mahkemede yargılanmaları gibi konularda verdiği kararlar hakkında bilgi aktardığı iddiası yer alıyor. Yine iddialara göre, Kılıç, partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ancak DTP’yi anayasaya aykırı birçok fiile imza atması nedeniyle kapatmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasına yönelik düzenlemeyi ise demokratik bir düzenleme olmasına rağmen anayasaya aykırı olduğu için iptalden başka seçenek olmadığından iptal ettiklerini söylüyor. Kılıç, anayasanın bugüne kadar 83 maddesinin değiştiğini, halkoylaması ile kabul edilen anayasayla ilgisinin kalmadığını belirterek anayasanın değişmesi gerektiğini ifade ediyor. İddiayı belgelerdeki ifadelere dayanarak ortaya atan Mengü, belgelere göre, Kılıç’ın bu bilgileri ABD Büyükelçisi’ne “arz ettiğini” ifade ediyor.

‘Onursuzluk sayarım’



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ABD eski Büyükelçisi James Jeffrey’yi ziyareti sırasında Ak Parti’nin kapatılması davası başta olmak üzere davalarla ile ilgili bilgi verdiği iddiasını sert bir dille yalanladı.



Kılıç, dünkü görüşmemizde, bu tür iddiaları onursuzluk sayacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Bu iddiaları ahlaksızlık olarak niteliyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak, bir büyükelçiye ya da herhangi birine bilgi sunmak, rapor vermek, arz etmek gibi kavramlarla ifade edilebilecek bir konumum ve üslubum olamaz. Bunu onursuzluk sayarım. Bu onursuzluk, bu yorumu yapanlara aittir.”

‘Dava neticelenmişti’



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ABD Büyükelçisi’nin, AKP’nin kapatılması davası ile ilgili bilgi verdiği iddialarını yanıtlarken, “Tamamen asılsız bir iddiadır. Ben büyükelçiyi ziyaret ettiğimde kapatma davası neticelenmişti. Bu nedenle konu da olmadı. Elbette bu ziyaret sırasında, ülke meseleleri ve dünya meseleleri konusunda sohbet gereği olarak konuşmalar yapılmıştır. Ben, ellerinde ne varsa, söylediklerim neyse, onların arkasındayım. Ben, ülkemi hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir konuma sokmam” dedi.

İade-i ziyaretti



Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, söz konusu ziyaret ile ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:

“ABD Büyükelçisi beni, 19 Haziran 2009 tarihinde saat 15.00’te makamımda ziyaret etti. Ben iş yoğunluğum nedeniyle, hemen iade-i ziyarette bulunamadım. Ayrıca araya adli tatil girdi. 29 Ocak 2010 tarihinde büyükelçiye iade-i ziyarette bulundum. Bu tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Ayrıca sadece ABD Büyükelçisi değil, Fransa, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkenin büyükelçileri beni ziyaret etmişlerdir. Ben de onlara iade-i ziyarette bulunmuşumdur.



Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, çok sayıda kişi ve grup, iddiaların gündeme gelmesinden sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın istifasının gerektiğini söylemişti.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ise basında yer alan istifa davetlerini ciddiye almadığını, yanıt vermeye bile değer bulmadığını vurguladı.