Haşim Kılıç: Anayasa Mahkemesi’nin önceliği Balyoz hükümlüleri

Mimarlar, Şehir Plancıları, Ziraat Mühendisleri, Peyzaj Mimarları ve Çevre Mühendisleri odalarının Ankara’daki şube başkanları ile bir araya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın bireysel başvurularına hızlı yanıt alma beklentisindeki olan oda başkanlarına öncelikleri arasında Balyoz davasının bulunduğunu anlatan bir mesaj verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, “Pencereden, mahkemenin önünde Balyoz davası hükümlüleri tarafından bir aydır sürdürülmekte olan ‘Adalet Nöbeti’ eylemini işaret eden Kılıç, “Herkes doğal olarak kendi başvurusunun hızla sonuçlanmasını ister. Kent ve çevre konuları da çok önemli. Ama önümüzde çok ciddi konular var. İnsanlar aylardır karar bekliyor” ifadelerini kullandı” dedi.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında (6 Haziran 2014) yayımlanan “Kılıç: AYM’nin Önceliği Balyoz” başlıklı yazısı şöyle:

‘Kılıç: AYM’nin Önceliği Balyoz’

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç salı günü beş meslek odasının Ankara şube başkanlarıyla ilginç bir görüşme gerçekleştirdi. Mimarlar, Şehir Plancıları, Ziraat Mühendisleri, Peyzaj Mimarları ve Çevre Mühendisleri odalarının Ankara’daki şube başkanları, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içine yapılan Başbakanlık binası inşaatının yargı kararına rağmen durdurulmamasını şikâyet için gitmişti. Hükümetin kent ve çevre konularında ‘hukuk tanımaz’ tavrından dert yanan oda başkanları, AOÇ konusunda Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen bireysel başvurularının hızlandırılması talebini Kılıç’a iletti.

‘Kararlar uygulanmıyor’

Oda başkanları yarım saat olarak planlanan randevunun, sıradan bir protokol görüşmesi havasında geçmesini beklerken karşılarında ‘gelişmelerden son derecerahatsız’ bir Anayasa Mahkemesi Başkanı buldu. Bir saate yakın süren görüşmede Kılıç, hükümetin ‘kanun yapış tarzından’ ve ‘çıkan yargı kararlarını uygulamamasından’ duyduğu kaygıları dile getirdi. YouTube yasağının kalkması yönünde verdikleri kararı örnek gösteren Kılıç, “Biz ihlal kararı verdik ama bakanlar gerekçeli kararı görmeden uygulamıyor” eleştirisinde bulundu.

‘Adalet Nöbetini’ gösterdi

Bireysel başvurularına hızlı yanıt alma beklentisindeki olan oda başkanlarına Kılıç, öncelikleri arasında Balyoz davasının bulunduğunu anlatan bir mesaj da verdi. Pencereden, mahkemenin önünde Balyoz davası hükümlüleri tarafından bir aydır sürdürülmekte olan ‘Adalet Nöbeti’ eylemini işaret eden Kılıç, “Herkes doğal olarak kendi başvurusunun hızla sonuçlanmasını ister. Kent ve çevre konuları da çok önemli. Ama önümüzde çok ciddi konular var. İnsanlar aylardır karar bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına paralel biçimde, başta yaşam hakkı ve uzun tutukluluk olmak üzere temel hak ve özgürlük ihlali başvurularını öncelikli olarak ele alacaklarının altını çizdi.

Okul müdürleri de öncelik

Kılıç görüşmesinde, dershaneleri kapatan yasanın öncelikli olarak ele alındığının da işaretini vermiş. Kanun kapsamında, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının toplu olarak görevlerinden alındığını anımsatan Kılıç, bu tür uygulamaların aleyhinde yargı kararları bulunduğuna işarat etmiş. Kılıç, var olan yargı kararlarına rağmen, kanunun bu şekliyle çıkarılmasından rahatsızlığını dile getirdi.

AOÇ bir hukuk meselesidir

Kılıç’ın AOÇ tartışmasını bir ‘çevre’ meselesi olarak gören tutumuna oda başkanları,“Bu sadece çevre meselesi değil. Bu aynı zamanda hukuki bir mesele. Ortada bir hukuk tanımamazlık ve vurdumduymazlık var. Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar toplumun hukuka güveni açısından çok önemli bir mesaj sayılacak. Toplumun vicdanı bu konudan rahatsız” itirazında bulundu.

Beni de yuhalattılar

Oda başkanlarının Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmadaki mesajlarını övmesi üzerine Kılıç, “Çok titiz hazırlanmış bir konuşmaydı ama o konuşmadan sonra biz de meydanlarda yuhalatıldık. Ama biz adaleti sağlamak için, doğruları söylemeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Başvuru ve ziyaretçi yağmuru

Kılıç konuşmada ayrıca, “Türkiye’nin en önemli mücadelesi ‘demokrasi ve hukuk’için. İnsanlar farklı yaklaşımlarda da olsalar demokrasi ve hukuk ortak bileştiriciolmalı” değerlendirmesini yaptı. Kılıç, oda başkanlarına, “Hukuk alanında yaşanansorunlar yüzünden yurttaşların çözümü Anayasa Mahkemesi’nde gördüklerini”belirterek, “Hem bireysel başvuru hem de çok sayıda ziyaretçi trafiği var” dedi.

Adaylık sorusuna ne dedi

Görüşmede oda başkanları Kılıç’a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağını da sordu. Oda başkanları, bu soruya ne ‘evet’ ne de ‘hayır’ diyen Kılıç’ın gelişmeleri zamana bırakma eğiliminde olduğu izlenimi ile yanından ayrıldı.