-HAŞHAŞ: GELECEK SEZON BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Ali Haşhaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantepspor maçına kilitlendiklerini, ancak bir maçın sonucuna göre büyük değişiklikler beklenmemesi gerektiğini söyledi. Zaman Gazetesi Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan ve burada açıklama yapan Ali Haşhaş, Gaziantepspor maçının olumsuz bir neticeyle sona ermesi halinde birçok şeyin değişebileceği yorumlarına değinerek, ''Her maça göre insanların değişeceği kuralı yok. Bu sezon bizim için her şey iyi olmayabilir. Gelecek sezon bazı değişiklikler olabilir. Buna başkan karar verecektir'' dedi. Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın futbolun içinden gelen biri olduğuna dikkat çeken Haşhaş, ''Kendisi bu sene çok yıprandı. Son 3 senede başka şeylere kanalize olduk. Stadımızı yaptık, tüzüğümüzü değiştirdik, Riva arazimizle ilgili çalışmaları tamamladık. Bunları bitirdik ve şimdi konsantrasyon olarak spora, futbola döndük. Başkanımız, (Artık bana bırakacaksınız ve Florya'ya yerleşeceğim. Bundan sonraki dönemi göreceksiniz) dedi. Bunun için de Ziraat Türkiye Kupası'nda alacağımız sonuçlar çok önemli'' diye konuştu. Galatasaray camiasından ve taraftarlarından destek isteyen Haşhaş, ''Üzerimizde çok ciddi bir baskı var. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Yarın inşallah Gaziantepspor'u eleyip Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkarız ve böylece her şey unutulur diye Allah'a dua ediyorum'' ifadelerini kullandı. Yaklaşan Yıllık Olağan Mali Genel Kurul'un ve ibra tartışmalarının hatırlatılması üzerine ise Haşhaş, ''Galatasaray büyük bir camiadır. Kendi içinde kavgasını yapar ama kendi yönetim kurulunu sıkıntıya sokmaz. Zaman zaman farklı sesler gelebilir. Mali genel kurulda hiçbir şey olmayacak göreceksiniz. Eğer bu sistem bozulursa sonradan gelenler de iyi çalışmaz. Bunun oturması lazım. Lütfen Galatasarayımıza sahip çıkalım'' diye konuştu. Haşhaş ayrıca, bazı futbolcuların kavga ettiği yönündeki haberlere değinerek, takımda sorun varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını, ancak kendilerinin oyuncuları önlerindeki Gaziantepspor maçına konsantre etmeye çabaladıklarını sözlerine ekledi.