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HAŞERE İLACI 4 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 00:01

-HAŞERE İLACI 4 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Şişli'de böceklere karşı ilaçlama yapılan bir iş merkezinde 4 kişi zehirlendi.  Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy İş Merkezi'nin iş yeri sahiplerinin bir ilaçlama firmasına dilekçe ile başvurarak ilaçlama yapılmasını istemeleri üzerine ilaçlama firması gün içinde gelerek 15 katlı iş merkezinde haşereye karşı ilaçlama yaptı. İlaçlama çalışmasından yaklaşık 4 saat sonra binada bulunan kişiler zehirlenme belirtisi gösterdi. İlaçtan zehirlendiklerini fark edenler hemen binadan dışarı çıkarak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri zehirlenenlerin bazıların olay yerinde müdahalede bulundu. 4 kişi daha sonra ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Şişli itfaiye ekibi binada havalandırma çalışması yaptı.  Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu, Yeliz Göksel adlı kişinin ise sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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