Haşema sorunu büyüyor

Fransa'dan sonra, şimdi de İtalya'da, haşema yasaklandı,
500 euro para cezası getirildi.
Kuzey Birliği Partisi (KBP), kimi Müslüman kadınların tesettür kuralına
uyma gerekçesiyle kullandıkları haşemaya yasak getirmeyi yeğlerken,
merkez sol muhalefet ise farklılıklara saygı ve hoşgörü çağrısında
bulundu.
Piemonte Bölgesinde Yasak ve Para Cezası
Merkez
sağ iktidarın koalisyon ortağı KBP yönetimindeki Varallo Sesia
beldesinde, havuzlara haşemayla girmesi yasaklandı. Piemonte bölgesinde
bulunan beldenin yerel yönetimi, haşema kullanan kadınlara 500 euro
para cezası kesilmesini kararlaştırdı.
Varallo Sesia Belediye Başkanı Gianluca Buonanno, bugün haşema yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Maskeli
kadın görüntüsü, hijenik sorunlar bir yana, özellikle küçükler arasında
rahatsızlık yaratabilir. Bizim uygarlık anlayışımıza ait olmayan adet
ve tavırlar karşısında saygıyla boyun eğmemeliyiz. Herşeyi hoşgörüyle
karşılamamız gerekmiyor” dedi.
Müslüman ülkede bikiniyle yüzen kadını idam ederler
Buonanno, “Batılı
bir kadının Müslüman bir ülkede bikiniyle yüzdüğünü düşünün: Kadın
bunun bedelini ölüm, hapis ya da sınırdışı edilme cezasıyla ödeyebilir.
Biz bu adeti yasaklamakla yetiniyoruz. Bu kararımızdan rahatsızlık
duyanlar, haşemayı evlerindeki küvetlerde kullansınlar” diye konuştu.
Muhalefetten hoşgörü söylemleri
Ana
muhalefet konumundaki Demokrat Parti'nin (DP) Veneto Bölgesi Kadınlar
Kolu Başkanı Tiziana Agostini ise Müslüman kadınların örtünmelerinin de
bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Agostini, KBP'nin
haşema yasağını eleştirerek, “Kendisini liberal olarak
tanımlayan yöneticilere, yürürlükteki yasalara ve örfe aykırı olmaması
koşuluyla, açılma kadar örtünme hakkına da korumaları gerektiğini
hatırlatmak isterim” dedi.
Hijyen kurallarına uygun haşema
Bologna
kentinde kimi havuzların işletmecisi olan So.Ge.Se. adlı şirket ise
kimi Müslümanlar'dan gelen istek üzerine hijyen kurallarına uygun
haşema hazırlatmış olduklarını açıkladı. Şirketin halkla ilişkiler
sorumlusu Monica Crovetti, “Bizim havuzlarımızda, likradan
üretilen bu haşemaların kullanılmasında bir sorun yok. Müslümanlar'dan,
havuzların belirli saatlerde yalnızca kadınlara açılmasını isteyen
birkaç elektronik posta da aldık. Ama yeterince istek gelmediği için şu
an bunu yapabilecek durumda değiliz” diye konuştu.