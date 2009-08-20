Haşema sorunu büyüyor

Fransa'dan sonra, şimdi de İtalya'da, haşema yasaklandı, 500 euro para cezası getirildi.



Kuzey Birliği Partisi (KBP), kimi Müslüman kadınların tesettür kuralına uyma gerekçesiyle kullandıkları haşemaya yasak getirmeyi yeğlerken, merkez sol muhalefet ise farklılıklara saygı ve hoşgörü çağrısında bulundu.



Piemonte Bölgesinde Yasak ve Para Cezası



Merkez sağ iktidarın koalisyon ortağı KBP yönetimindeki Varallo Sesia beldesinde, havuzlara haşemayla girmesi yasaklandı. Piemonte bölgesinde bulunan beldenin yerel yönetimi, haşema kullanan kadınlara 500 euro para cezası kesilmesini kararlaştırdı.



Varallo Sesia Belediye Başkanı Gianluca Buonanno, bugün haşema yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, “Maskeli kadın görüntüsü, hijenik sorunlar bir yana, özellikle küçükler arasında rahatsızlık yaratabilir. Bizim uygarlık anlayışımıza ait olmayan adet ve tavırlar karşısında saygıyla boyun eğmemeliyiz. Herşeyi hoşgörüyle karşılamamız gerekmiyor” dedi.



Müslüman ülkede bikiniyle yüzen kadını idam ederler



Buonanno, “Batılı bir kadının Müslüman bir ülkede bikiniyle yüzdüğünü düşünün: Kadın bunun bedelini ölüm, hapis ya da sınırdışı edilme cezasıyla ödeyebilir. Biz bu adeti yasaklamakla yetiniyoruz. Bu kararımızdan rahatsızlık duyanlar, haşemayı evlerindeki küvetlerde kullansınlar” diye konuştu.



Muhalefetten hoşgörü söylemleri





Ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti'nin (DP) Veneto Bölgesi Kadınlar Kolu Başkanı Tiziana Agostini ise Müslüman kadınların örtünmelerinin de bir hak olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Agostini, KBP'nin haşema yasağını eleştirerek, “Kendisini liberal olarak tanımlayan yöneticilere, yürürlükteki yasalara ve örfe aykırı olmaması koşuluyla, açılma kadar örtünme hakkına da korumaları gerektiğini hatırlatmak isterim” dedi.



Hijyen kurallarına uygun haşema



Bologna kentinde kimi havuzların işletmecisi olan So.Ge.Se. adlı şirket ise kimi Müslümanlar'dan gelen istek üzerine hijyen kurallarına uygun haşema hazırlatmış olduklarını açıkladı. Şirketin halkla ilişkiler sorumlusu Monica Crovetti, “Bizim havuzlarımızda, likradan üretilen bu haşemaların kullanılmasında bir sorun yok. Müslümanlar'dan, havuzların belirli saatlerde yalnızca kadınlara açılmasını isteyen birkaç elektronik posta da aldık. Ama yeterince istek gelmediği için şu an bunu yapabilecek durumda değiliz” diye konuştu.