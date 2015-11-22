Haseki Kardiyoloji Enstitüsü'nde trafo patladı

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde elektrik trafosu patladı. Trafoda oluşan hasar nedeniyle hastaneye elektrik verilemedi.

Evrensel’in haberine göre yangın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastalar Cerrahpaşa ve Çapa İstanbul Tıp Fakültesine sevk edildi.

Servisteki hastalar ise taburcu edildi. Hastaların tahliye işleminin akşam saatlerine kadar tamamlanacağı bilgisi verildi. Yetkililer trafodaki arızanın nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı. Hastane çalışanları trafonun eski olduğunu ve daha önce de sorun çıkardığını söyledi.