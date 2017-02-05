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Haseki Hastanesi otoparkında kavga; 1 ölü!

Kavgada bir kişi de yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

05 Şubat 2017 19:59

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fatih’teki hastanenin otoparkında aracıyla manevra yapmaya çalışırken Mehmet Şirinkaya ve oğlu Veysel Şirinkaya ile 5 kişilik bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen Mehmet Şirinkaya, aynı hastanede yoğun bakıma alındı, oğlu da hafif yaralandı. 

Şirinkaya ailesinin olayı duyan yakınları hastaneye gelerek içeri girmek isterken engel olmak isteyen polisle gerginlik yaşandı. Olayda biber gazı kullanan polis, grubu yatıştırdı.

Çevik kuvvet polislerinin de çağrıldığı olayda baba oğlu darp edenler gözaltına alındı.

Aile yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, Mehmet Şirinkaya'nın (55) kurtarılamadığı bilgisini alan gruptakilerden bazıları sinir krizi geçirdi. 

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