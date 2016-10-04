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BBC Türkçe

Haseke'de düğüne saldırı: En az 20 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde bir Kürt düğününde meydana gelen patlamada, en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı patlamanın intihar saldırısı olduğu yönünde haberler var.

04 Ekim 2016 02:40

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde bir Kürt düğününde meydana gelen patlamada, en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bir düğün salonunda meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğünü belirtirken, çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

YPG'den yapılan açıklamadaysa en az 20 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. YPG'nin açıklamasında patlamanın bir bombadan mı, yoksa intihar saldırısından mı kaynaklandığının henüz belli olmadığı kaydedildi.

IŞİD'e yakın Amaq Haber Ajansı ise, bir intihar saldırganının YPG militanlarının bir toplantısına makineli tüfek ve bombalı yelekle saldırdığını duyurdu.

Henüz doğrulanamayan haberlere göreyse, saldırıyı bir kadın intihar eylemcisi düzenledi.

Haseke'nin büyük kısmı, Suriye Ordusunu bölgeden çıkartan YPG güçlerinin elinde.

Saldırının Haseke ve Kamışlı arasındaki otoyolda bulunan bir düğün salonunda gerçekleştiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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