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Dünya

Haşdi Şabi'nin çocuk askerleri

280 çocuk askerin 180'i Türkmenlerden oluşuyor

13 Ağustos 2017 13:35

Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan Şii ağırlıklı milis grubu Haşdi Şabi'nin çocuk askerleri olduğu ortaya çıktı. 280 çocuk askerin 180'inin Türkmen olduğu belirtiliyor. Kerkük İl Meclisi, konuyu araştırmak üzere bir komisyon kurdu.

IŞİD’e karşı savaşan Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan Şii ağırlıklı milis grubu Haşdi Şabi’nin Kerkük’ün Beşir köyünde çocukları saflarına katarak askeri eğitim verdiği ortaya çıktı. Erbil merkezli Rudaw gazetesinin haberine göre, Haşdi Şabi’nin askeri eğitmenleri, Beşir köyündeki çocukları üç aydır silah ve savaş taktikleri konusunda eğitiyor.

180 çocuğun tamamı türkmen

Gazetenin görüştüğü dini merciler ve bölge sakinleri ise çocukların silahlandırılmasını desteklediklerini söyledi. Beşir köyünün Şii temsilcisi Seyid Kamber Musevi, “Onları silahlandırıyoruz ki hem kendilerini hem bölgeyi koruyabilsinler. IŞİD Beşir’e saldırdığında büyük zarar vermişti. Çünkü silah kullanmayı bilen yoktu” dedi. Habere göre, eğitim devresine katılan ve yaşları 10-18 arasında değişen 180 çocuğun tamamı Şii Türkmen.

"18 yaşın altındaki çocukların hakları korunmalı"

Kerkük İl Meclisi’yse konuyu araştırmak üzere komisyon kurdu. Meclis, bu durumun yasal olmadığına dikkat çekerek Birleşmiş Milletler’in (BM) yanı sıra insan hakları ve çocuk hakları örgütlerini bilgilendirmek istediğini açıkladı. Kerkük İl Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ciwan Hasan, “Bunun önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler, sivil toplum kuruluşları ve güvenlik kurumlarını haberdar edeceğiz. Bu konuyla ilgili Irak hükümeti, içişleri ve savunma bakanlığına baskı yapılmalı ki sessiz kalmasınlar. 18 yaşın altındaki çocuklar hiçbir şekilde savaşa zorlanıp hakları çiğnenmemeli” diye konuştu. 

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