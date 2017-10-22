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Haşdi Şabi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Türk askerini çekmezsen sana ölümcül bir darbe indireceğiz

"Sorumluğunu almıyoruz çünkü seni uyardık, bu yüzden güçlerini geri çek"

22 Ekim 2017 21:28

Haşdi Şabi'nin Ensarullah Hareketi grubu sorumlusu olduğu öne sürülen Hasan Plays, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak tehdit içeren bir video yayımladı.

Türk askerlerini Irak'tan çekme uyarısında bulunan Plays, "Eeğer bunu yapmazsan Iraklı kahramanlar olarak sana ölümcül bir darbe indireceğiz" dedi.

Rudaw'ın haberine göre, Hasan Plays şunları söyledi:

“Bismillahirrahmanirrahim wessalatu wesselamu ala seyyidina we ala ali Muhammed

Kendi adıma, bütün Iraklılar adına ve özellikle de Haşdi Şabi kahramanları adına bu mesajı Türkiye Başkanı Erdoğan’a gönderiyorum. Irak topraklarındaki güçlerini hemen geri çekmeliler. Tekrarlıyorum, Erdoğan güçlerini Irak topraklarından derhal çekmelisin. Eğer bunu yapmazsan, vallahi de billahi de yanıtımız çok çok sert olacaktır. Bu yüzden bu kutsal topraktan güçlerini derhal çekmelisin.

Büyük Allah’a yemin ediyorum, eğer bunu yapmazsan Iraklı kahramanlar olarak sana ölümcül bir darbe indireceğiz. Özellikle de Heşdi Şabi’nin kutsal kahramanları sana ölümcül bir darbe indirecektir. Sorumluğunu almıyoruz çünkü seni uyardık. Bu yüzden güçlerini geri çek.

Mücahit kardeşiniz, patlayıcı uzmanı Hasan Plays, Ensarullah Hareketi Askeri Ofisi. Esselamu aleykum we rahmetullah we berekatuhu.”

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