Haşdi Şabi'den ABD'ye: Asıl siz çekilin

Irak’taki rolü Kerkük saldırısının ardından bir kez daha tartışmaya açılan İran destekli Haşdi Şabi milisleri ABD’ye meydan okudu. Haşdi Şabi içinde İran’a en yakın gruplardan sayılan Asaib Ehl’il Hak’ın lideri Kais Hazali, kendilerine ‘İran’a çekilin’ çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a Twitter’dan yanıt verdi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Hazali dün gece attığı tweette, “ABD Dışişleri Bakanı’na: Sizin silahlı güçleriniz, IŞİD varlığının yol açtığı bahane ortadan kalktıktan sonra vatanımızı gecikmeden terk etmek için hazırlıklara hemen şimdi başlamalı” dedi.

Haşdi Şabi sözcüsü Ahmed el Asadi de ABD’nin bu sözlerini ‘kabul edilemez ve temelsiz’ diye niteleyip özür talep etti. Haşd Şabi komutanlarından Hadi el Amri de, Irak Başbakanı Haydar Abadi’ye Tillerson’la ‘kendilerinden özür dileyene dek’ görüşmeme çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Tillerson, İran’ın bölgesel rakibi olan Suudi Arabistan’a pazar günü yaptığı ziyarette, Irak’taki Haşdi Şabi dahil bütün yabancı güçlerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

IŞİD’in Irak’ta zemin kazandığı 2014’te on binlerce Iraklının katılımıyla kurulan Haşdi Şabi’nin, Irak devletine bağlanmış olmasına rağmen İran’dan mali destek ve eğitim aldığı biliniyor.

2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD’nin ise ülkede 5 binden fazla askeri bulunuyor