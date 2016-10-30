T24 LogoT24 Logo
Dünya

Haşdi Şabi: Musul'dan sonra IŞİD takip etmek için Suriye'ye girebiliriz

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı, Esad’a da destek olmak istediklerini açıkladı

30 Ekim 2016 13:02

İran'ın desteklediği iddia edilen Şii grup Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad Musul’un kurtarılmasından sonra Beşar Esad’a destek için Suriye topraklarına gireceklerini açıkladı. Feyyad, ayrıca Irak'ın Suriye'yle geniş bir sınır hattına sahip olduğuna dikkati çekerek "Suriye ve Irak toprakları iç içe. Musul'un kurtarılmasından sonra terör örgütü IŞİD takip ve kovmak için Suriye'ye girmek zorunda kalabiliriz" diye konuştu.

Star gazetesinde yer alan habere göre, Şii grup Haşdi Şabi dün sabah Sünni Türkmenlerin yaşadığı Telafer’e operasyon başlattığını duyurdu. AFP’ye konuşan örgüt sözcüsü Ahmed El-Asadi, “Operasyon Musul ve Rakka arasındaki ikmal hattını kesmeyi planlıyor” dedi. Asaib Ehlilhak Örgütü Askeri Sözcüsü Cevat Tilebavi de yaptığı açıklamada, “Operasyona Haşdi Şabi’ye bağlı tüm gruplar katılıyor” ifadesini kullandı. Hizbullah Kızıl Tugayları sözcüsü Cafer El Hüseyini de İranlı askerlerin kendilerine danışmanlık yaptığını belirtti. Fakat bu iddialar Iraklı askeri kaynaklar tarafından yalanlandı.

Esad'a destek

Bölgedeki askeri kaynaklar, Haşdi Şabi’ye bağlı birliklerin Telafer’e 75-100 kilometre mesafede bulunduğunu, ‘operasyon başlatıldı’ haberlerinin ise kasıtlı verildiğini bildirdi. Kaynaklar,  Haşdi Şabi’nin, IŞİD tarafından güçlendirilmiş olan Mıhallebiye ve Talabtah bölgelerini geçerek Telafer’e varmasının askeri açıdan çok zor olduğunu, ‘ele geçirildi’ denen yerlerin de zaten iki hafta önce ele geçirildiğini belirtti. Öte yandan Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad ve örgüt sözcüsü Asadi, Esad’a da destek olmak istediklerini açıkladı.

ETİKETLER

İranŞiiHaşdi ŞabiFalih FeyyadMusul operasyonuBeşar EsadSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24