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Dünya

‘Haşdi Şabi fetvayla kuruldu, kimse dağıtamaz’

'Haşdi Şabi çizgisinde siyasi partiler sürece katılacak'

05 Temmuz 2017 14:20


Irak’ta çoğunlukla Şii milislerin oluşturduğu milis gücü Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, Haşdi Şabi’nin fetvayla kurulduğunu ve hiç kimsenin onu dağıtamayacağını söyledi.
 
Rudaw’ın haberine göre, İran TV ve Radyo Birliği toplantısında konuşan Ebu Mehdi Mühendis, Haşdi Şabi’nin Musul operasyonundan sonra dağıtılacağına dair iddialara ilişkin, “Başbakan imzalasa dahi bu olmayacak. Gerekirse bir kez daha toplanılacak. Haşdi Şabi’nin dağıtılması büyük bir suçtur. Çünkü ümit verici bir harekettir ve dini merciiler tarafından fetvayla kuruldu” dedi.
 
Mühendis, “Haşdi Şabi gelecek seçime katılmayacak. Ancak Haşdi Şabi çizgisinde siyasi partiler sürece katılacak” diye konuştu. 
 
Heşdi Şabi yetkilisi ayrıca, “İran ve Hizbullah’ın Haşdi Şabi’ye doğrudan yardımı olmasaydı, şimdi elde ettiğimiz kazanımların hiçbiri olmayacaktı” ifadelerini kullandı.
 
ABD’nin Irak’a yeniden dönmeye çalıştığını söyleyen Mühendis, bunun için ABD’nin Irak-Ürdün sınırını kontrol etmek isteğini söyledi.
Sistani’nin fetvasının ardından kuruldu
Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) IŞİD'in 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Musul saldırısı ardından Irak'ın Şii dini lideri Ayetullah Sistani tüm Irak halkına hitap eden tarihi bir fetva yayımladı. Söz konusu fetvada Sistani, Irak'ta eli silah tutan herkesi ülkelerini savunmaya ve kutsal mekanlarını savunmaya çağırdı. Bu fetvanın ardından farklı milis güçleri Haşdi Şabi çatısı altında bir araya geldi.

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