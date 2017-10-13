Haşdi Şabi: Barzani, IŞİD'den tehlikeli

Haşdi Şabi sözcüsü Kerim Nuri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani'nin IŞİD'den daha tehlikeli olduğunu söyledi. Nuri, Kürt güçlerini 'işgalci' olarak tanımladı.

Askeri hamle planlarının olmadığını söyleyen Haşdi Şabi sözcüsü Kerim Nuri, Irak’ın içinden geldiği için Barzani’nin IŞİD’den daha tehlikeli olduğunu kaydetti. Kürt güçlerini etnik olarak karışık Kerkük bölgesini ‘işgal etmekle’ ve ‘petrol kaynaklarını çalmakla’ suçlayan Nuri, “Irak’ı işgal eden her kimse çıkarılmalıdır. Bu onuda IŞİD ya da başkası arasında fark gözetmiyoruz” dedi ve Bağdat’tan emir beklediklerini ekledi.

Gazete duvar'ın haberine göre; öte yandan bölgede askeri gerilim de tırmanmakta. Bağımsızlık referandumunun ardından Erbil-Bağdat arasındaki gerilimin merkezi haline gelen Kerkük’te her iki taraf da askerlerini konuşlandırdı.