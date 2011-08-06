Hasdal'dan Brüksel'e





T24- Balyoz tutuklusu generaller açığa alınmayıp temdit aldıkları için yeni görevlere atandı. Hasdal Askeri Cezaevi’nde bulunan Balyoz tutuklusu Tuğgeneral Hakan Akkoç, Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda Türk Askeri Heyeti (TNR) Başkanlığı’na atandı. Akkoç’un Brüksel’deki bu göreve nasıl başlayacağı merak konusu.





Hürriyet'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinde terfi, emeklilik ve uzatmaların görüşüldüğü Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) tamamlanmasından sonra alt düzeydeki atamalar da belli oldu. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan atamalara göre Balyoz davasından tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’nde bulunan Uluslararası Askeri Karargâh Lojistik ve Kaynaklar Başkanlığı Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Akkoç yurtdışı görevine atandı. Tuğgeneral Akkoç, Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda Türk Askeri Heyeti (TNR) Başkanlığı’na atanması “Hasdal’da tutuklu olan Tuğgeneral Akkoç, Brüksel’deki göreve nasıl başlayacak?” sorusunu gündeme getirdi.





Bek, ATASE Başkanı oldu







Balyoz’dan tutuklu olup bu yıl terfi sırasında olan ancak 1 yıl temdit alan komutanlar arasında önemli görevlere atanan isimler de bulunuyor. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Nejat Bek, YAŞ’ta “kor”luktan “or”luğa terfi ettirilerek, Ege Ordu Komutanlığı’na getirilen Abdullah Atay’ın yerine Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATESE) Başkanı oldu. Bu atamalar sözkonusu generaller açığa alınmayıp, 1 yıl temdit aldıkları için yapıldı. Generaller açığa alınmış olsaydı, TSK Personel Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca yeni bir göreve getirilemeyeceklerdi.







Sivasspor’u desteklemişti







Şike soruşturmasında tutuklanan Bülent Uygun’un Sivasspor teknik direktörü olduğu 2008’de kampı ziyaret eden, dönemin Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Doğan İnce, YAŞ’ta tümgeneralliğe terfi etti. İnce, o yıl Sivasspor’un şampiyonluk yarışına, “Takım 10 kişiyse, ben 45 yaşındayım, 11’inci kişi olarak aranızda top oynamaktan tutun, aradaki her kademede her boşluğu doldurmak için hazırım” sözleriyle destek vermişti.







Bir başka Taşdeler daha







Topçu Kurmay Kıdemli Albay Hasan Nevzat Taşdeler de Şûra’da tuğgeneral oldu. Nevzat Taşdeler’in internet andıcı nedeniyle savcının hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ettiği yeni Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler’le akrabalığı yok. 2006’da görev yaptığı Silopi’de yaşanan sel felaketine bizzat müdahale eden daha sonra Genelkurmay Konsept ve Doktrin Başkanlığı’na getirilen Tuğgeneral Satı Bahadır Köse tümgeneralliğe, Mart 2010’da Ankara’daki “bomba yüklü kamyon” olayında adı geçen Kurmay Albay Bilgehan Saymaz da tuğgeneralliğe terfi etti.







Cezaevinde ama Kara Kuvvetleri’ni denetleyecek







Yine aynı davadan tutuklu 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na getirildi. Özarslan 8. Kolordu Komutanı iken Elazığ’daki deprem sonrasında başarılı çalışmalar yapmış, Başbakan Tayyip Erdoğan da bölgeyi ziyaretinde kendisine sarılarak kutlamıştı. Balyoz’un bir diğer tutuklu komutanı Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Ahmet Yavuz da Silahlı Kuvvetler Akademi Komutanlığı’na atandı.