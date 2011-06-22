Hasdal'daki 33. general Korgeneral Ziya Güler oldu

T24 - Bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Org. Bilgin Balanlı, Korgeneral Korcan Palatsü ve Tümgeneral İsmail Taş’ın Eskişehir belgelerinden tutuklanmasının ardından dün de havacı Korgeneral Ziya Güler ‘Gölcük’ belgelerinden tutuklanarak Hasdal Cezaevi’ne konuldu...







Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay’dan 30 Ağustos’ta görevi devralacak olan Harp Akademileri Komutanı Org. Bilgin Balanlı’nın ardından 1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü ve Hava Harp Okulları Komutanı Tümgeneral İsmail Taş’ın da tutuklanmasıyla çalkalanan Hava Kuvvetleri’nde dün Korgenaral Ziya Işık tutuklandı. Kıdem hesaplarında Hava Kuvvetleri Komutanı olabilecek isimler arasında sayılan, ancak Balyoz belgelerinde adı geçtiği için pek şans verilmeyen Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler, dün sabah iki muvazzaf askerle birlikte Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Güler ve askerler, Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube’de yapılan aramalarda ele geçirilen Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin ‘şüpheli’ sıfatıyla özel yetkili cumhuriyet savcısı Hüseyin Ayar’a ifade verdi. Savcı Ayar, Korgeneral Güler ile 2 muvazzaf askeri tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. Şüphelileri yeniden sorgulayan mahkeme, Korgeneral Güler ile Astsubay Bülent Akalın’ın tutuklanmasına karar verirken, Binbaşı Gürkan Koldaş’ı ise serbest bıraktı.

Böylece Gölcük’te ele geçirilen Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada tutaklananların sayısı 21’e çıktı.



Oraj’da adı geçmişti

Korgeneral Ziya Güler ’in adı, Gölcük’te çıkan Balyoz Darbe Planı belgelerinde geçiyor. Şubat 2003 tarihli ve “Oraj Hava Harekat Planı Hazırlıkları” başlığı taşıyan belgenin altında Ziya Güler’in ismi de yer alıyor. Belgeye göre Güler, halihazırdaki istihbarat teşkilatını kaldırarak yerine yenisinin kurulması için hazırlıklar yürütüyor. Korgeneral Güler’in, bu çalışmaları Balyoz’da tutuklanan Hava kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve 1. Hava Kuvvet Komutanı Korg. Korcan Pulatsü’ye iletttiği öne sürülüyor.



7’si havacı 19 tutuklu

Balyoz davasında Eskişehir belgeleriyle ilgili şu ana kadar biri emekli 19 asker tutuklandı. Bunlardan 3 general ile 4 albay ise Hava Kuvvetleri’nde görevli. İşte şu anda içeride olan askerler:

* Orgeneral Bilgin Balanlı Hava Harp Akademileri Komutanı

* Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü

* Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş

* Deniz Kurmay Albay Ender Güngör

* Deniz Kurmay Albay Murat Ünlü

* Deniz Albay Alpay Çakarcan

* Em. Hava Albay Hakan Büyük

* Deniz Albay Halit Nejat Akgüner

* Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok

* Deniz Hakim Albay Onur Uluocak

* Deniz Kurmay Albay Rafet Oktar

* Hava Hakim Albay Bülent Güncal

* Hava Kurmay Pilot Albay Mehmet Erkorkmaz

* Hava Hakim Albay Ahmet Erdem

* Deniz Albay Ahmet Dikmen

* Deniz Binbaşı Ayhan Üstbaş

* Adı açıklanmayan 2 albay ve bir binbaşı