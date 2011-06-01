Hasdal'da 30 görev başında 28 komutan var

T24- Balyoz davası kapsamında tutuklanarak Hasdal’a konulan muvazzaf general ve amirallerin sayısı, Orgeneral Bilgin Balanlı ile birlikte 30’a ulaştı Böylece Hasdal’daki general ve amiral sayısı Genelkurmay Karargâhı’ndakileri geçti ve bir orduyu yönetebilecek düzeye ulaştı.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'te yayımlanan (1Haziran 2011) haberi şöyle:

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın Balyoz davası kapsamında tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderilmesiyle birlikte Hasdal’da halen tutuklu bulunan general ve amirallerin sayısı 30’a çıktı. Böylece Hasdal’da bulunan generallerin sayısı halen 28 generalin görev yaptığı Genelkurmay Karargâhı’ndan bile daha yüksek bir rakama ulaşmış oldu.

TSK, başta Balyoz olmak üzere halen devam eden çok sayıda muvazzaf subayının Hasdal Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunması nedeniyle sıkıntılı günler geçirirken Orgeneral Balanlı’nın da tutuklanmasıyla burada tutuklu bulunan general ve amiral sayısı 30’a çıktı. Halen Genelkurmay Karargâhı’nda 28, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda 16, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda 15, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda 8, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı’nda 8, EDOK Komutanlığı Karargâhı’nda 7 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı’nda 2 general ve amiral görev yapıyor.





Bir ordu kurulabilir



Hasdal’da tutuklu generallerin sayısının, TSK’nın herhangi bir biriminde görev yapan generallerin sayısından daha fazla olması dikkati çekiyor. Bu durumun karargâhlardaki iş yoğunluğunun artışı başta olmak üzere TSK’nın genel işleyişine darbe vurduğu ifade ediliyor. Hasdal Askeri Cezaevi’nde bulunan farklı rütbelerden subaylar da gözönünde bulunduğunda, Hasdal’daki tutuklu muvazzaf sayısının çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Konuyu Milliyet’e değerlendiren ve isimlerini vermek istemeyen bazı emekli subaylar, Hasdal’da yeni bir ordu oluşturabilecek ve bu orduyu yönetebilecek kabiliyette subayın tutuklu bulunduğuna işaret etti.





1’i or, 30 general



Halen Hasdal’da Balyoz davası kapsamında tutuklu bulunan muvazzaf general ve amiraller ile tutuklanmadan önce yaptıkları görevler şöyle:

- Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı

- 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan

- KKK EDOK Muhabere Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Nejat Bek

- Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan

- Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu

- Genelkurmay MEBS Başkanı Koramiral Kadir Sağdıç

- Harita Genel Komutanvekili Tümgeneral Gürbüz Kaya

- Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanvekili Tümgeneral Halil Helvacıoğlu

- KKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanvekili Tümgeneral Salim Erkal Bektaş

- Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Ahmet Yavuz

- Gaziemir Ulaştırma Okul Komutanı Tümgeneral İhsan Balabanlı

- 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Dalay

- 4. Kolordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nurettin Işık

- İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Hasan Fehmi Canan

- Genelkurmay Karargâhı’nda görevli Tümgeneral Bekir Memiş

- Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Ali Semih Çetin

- DKK Lojistik Başkanı Tümamiral Soner Polat

- 4. Mekanize Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kasım Erdem

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın

- Genelkurmay Başkanlığı ATASE Sarem Başkanı Tuğgeneral Gökhan Gökay

- Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bulut Ömer Mimiroğlu

- NATO Savunma Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Akkoç

- Deniz Kuvvetleri Personel Başkanvekili Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu

- Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Ahmet Türkmen

- DKK Plan Prensipler Başkanı Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz

- Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Turgay Erdağ

- İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih İlğar

- Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Cem Aziz Çakmak

- Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Levent Erkek

- Müşterek Doktrin Geliştirme Deneme ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Levent Görgeç





Balanlı GATA’ya kaldırıldı



Önceki gün tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı dün rahatsızlandı ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne sevk edildi. Balanlı’nın rahatsızlığı konusunda bilgi verilmedi. “Balyoz Planı” davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan, Orgeneral Balanlı’yı Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı’nda ziyaret etti. Nilgün Doğan, Vardiya Bizde Platformu’nun sözcüsü olarak Balanlı’yı ziyarete geldiğini söyledi.

İstanbul/ AA





Arınç: Belli görevde insanları tutuklarken çok ince düşünülmeli

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmeler yaptı. NTV’de katıldığı canlı yayında, görüşü sorulan Arınç, tutuklamanın hangi delillere dayanılarak gerçekleştiği konusunda bilgi sahibi olmadığını, bu karara karşı itiraz yolları bulunduğunu söyledi. Hukuk açısından, eldeki bilgi ve belgelerin ağırlığının Balanlı’nın tutuklanmasına yol açmış olabileceğini kaydeden Arınç, şunları söyledi:





‘Hukuk yıpranıyor’



“Ancak, vicdani açıdan ve bir kamu yararının da aranması gerekçesiyle ben şahsen gönlümden şöyle geçiriyorum: Tutuklamalar mutlaka istisnai olmalı. Bu konumdaki insanların, yani üzerinde rütbe taşıyan, üniforma taşıyan insanların Türk Silahlı Kuvvetleri’nde belli bir noktada görev yapan insanların, kamuoyunda bir itibarı, ismi bulunan insanların tutuklanması cihetine gidilirken çok daha fazla düşünmek, çok daha ince düşünmek ve tutuklamayı bir kenara koyarak daha çok serbest bırakılma yönünde karar vermek gerekir diye düşünüyorum. Ama çok ciddi, kamuoyunu sarsabilecek, çok büyük bir cezanın delilleri elinizdeyse buna hiç kimse bir şey demez.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün üst düzey kademe komutasındakilerin hukuka bağlı olduklarını, yargılanması gereken kişiler noktasında hiçbir ayrım yapmadıklarını, kendilerinden istenen belge ve bilgileri zamanında, anında yargıya gönderdiklerini de biliyorum. Dolayısıyla bu takdir edilecek davranışa karşı, gelişi güzel tutuklamalar, ince ayar yapmadan verilecek tutuklama kararları, hatta bir kişi için değil, geçmişte 100 kişi, 103 kişi için de tutuklama kararları verildi. Bir şeyin arifesinde tutuklama kararları verilmesi, sonra salıverilmeleri bir yıpranmaya yol açıyor. Bu hukukun da yıpranmasıdır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de o kişilerin de yıpranmasıdır.”

İddiaların hazmedilecek şeyler olmadığını, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen karşılığının mutlaka uygulanması gerektiğini belirten Arınç, “Ama görev başındaki veya rütbe taşıyan insanların, kamuoyunda belli görevleri yapan insanların tutuklanmalarına yol açacak kararı verirken daha özenli, daha dikkatli olmamız lazım ve bazı kurumları yıpratılmaktan kurtaracak bir hassasiyeti göstermemiz lazım” diye konuştu.





Şahin, Çiçek



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklanmasıyla ilgili soruya, “Yargının bir kararını eleştirmek bana göre çok kolaylıkla yapılacak olan bir iş olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ilkesi var” karşılığını verdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklanmasıyla ilgili, ‘ kaçacak mıydı’ gibi yorumlar var, sizce neden tutuklandı?” sorusu üzerine, “Tutuklama sebebi sadece kaçma endişesi değildir. Evvela kuvvetli bir şüphenin mevcudiyeti şarttır” dedi.

Ankara AA, Karabük DHA





Orgeneral Balanlı’yı korgeneraller karşıladı

Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilmesinin ardından Hasdal Askeri Cezaevi’nde hareketli saatler yaşandığı öğrenildi. Hazırlıklara cezaevi komutanı bizzat nezaret etti. Daha önce erlerin kaldığı ve daha sonra cezaevine ek olarak düzenlenen yeni binada Balanlı’nın tek başına kalacağı şekilde bir koğuş hazırlandı. Balanlı, adliyeden makam arabasıyla korumaları eşliğinde önce merkez komutanlığına götürüldü.

Balanlı, burada gerekli işlemler yapılırken, ailesiyle de vedalaştı. Balanlı daha sonra cezaevinin bulunduğu kışlaya gönderildi. Balanlı’yı burada 3. Kolordu Komutanlığı’nda görevli üst düzey subaylar karşıladı. Bir süre cezaevi komutanının odasında bekleyen Balanlı, daha sonra cezaevine götürüldü. Burada Balyoz davası kapsamında daha önce tutuklanan Korgeneraller ve amiraller tarafından karşılanan Balanlı’nın kendisi isterse Korgenerallerle birlikte aynı koğuşta kalabileceği de öğrenildi.

Musa Keseler/ İstanbul





Tutuklanma gerekçesi ‘kuvvetli suç şüphesi’

Cumhuriyet tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan en üst düzey muvazzaf subay olan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklanmasının ardındaki gerekçe dün öğrenildi. Balanlı’nın CMK’nın 100/2. fıkrasında düzenlenen kaçma ya da delilleri yok etme şüphesi bulunduğu gerekçesiyle değil, CMK’nın 100. maddesinin 3. bendinde yer alan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç işlediğine yönelik kuvvetli şüphe” nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Balanlı’ya saatlerce süren sorgusunda Balyoz kapsamındaki Oraj Hava Harekât Planı kapsamında uygulanacağı ileri sürülen “İhtimalat Planı”na ilişkin sorular sorulduğu öğrenildi.

Meriç Tafolar/ Ankara





Zeybek: Hâkim ve savcıları 2 ay hücreye atmak lazım

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, uzun tutukluluk sürelerini ilginç ifadelerlei eleştirdi. Seçim çalışmaları için geldiği İzmir’de bir basın toplantısı yapan Zeybek, şunları söyledi: “Savcı ve hakimleri iki ay hücre hapsine atmak lazım. Bu nasıl bir şey hapiste yatmak, özgürlükten gökyüzünden yoksun kalmak, güneşi görememek, sevdikleriyle görüşememek nasıl bir şey bunu bir tatsınlar da tutukluluk meselesine öyle karar versinler. Şöyle diyorlar “tutuklanmasına.’ Bir kelimenin bir insanda, onun çevresinde ve toplumda nelere yol açtığını yaşayarak bilmek lazım. Tutukluluğun uzun sürmesine itirazımız var. Yatıp çıkıyorsun sonra beraat ediyorsun. Ne oldu şimdi? Bunun bir suçlusu olması gerekmez mi? Sonra devletten tazminat alınıyor. Aslında milletten alınıyor. Uzun tutukluluk dönemini uygun bulmuyorum.”

Elif Demirci/ DHA İzmir