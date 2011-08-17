Hasdal Cezaevi'nde yer kalmadı

T24 - Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve diğer davalardan tutuklanan muvazzaf askerlerin bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevi'nde yer kalmadı. Tutuklu subaylar Maltepe Askeri Cezaevi’ne nakledilmelerine de itiraz etti.



Hasdal Askeri Cezaevi’nde bulunan muvazzaf asker tutukluların sayısı cezaevi kapasitesinin üzerine çıktı.



Ergenekon, Balyoz, Islak İmza, İnternet Andıcı davalarından Hasdal Cezaevi’nde Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Korgeneral Korkut Özarslan ve Korgeneral Turgut Atman gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 46 general tutuklu.



Cezaevinde 85 subay ve astsubay da aynı soruşturmalar kapsamında tutuklu.



Askeri cezaevinin dolması üzerine bazı tutukluların Maltepe Askeri Cezaevi’ne nakledilmesi kararlaştırıldı.



Tutuklu general ve subaylar buna karşı çıkınca nakil kararı askıya alındı.



Soruna çözümü için yeni askeri cezaevleri yapılması gündemde. Hasdal Cezaevi’nin hemen yanında yeni bir cezaevinin inşaası için çalışmalar başladı.



Hadımköy’de geçmişte NATO üssü olarak kullanılan askeri bir birim içerisinde de yeni bir cezaevi yapılması da planlanıyor.



Bu cezaevlerinin tamamlanmasının ardından, Hasdal’daki bütün tutuklularin bu cezaevlerine nakledileceği ve halen kullanımda olan cezaevinin de bakıma alınacağı belirtiliyor.





