Hasdal Cezaevi'nde 'böcek' soruşturması

Balyoz davasının tutuklu sanıklarından Tuğamiral Cem Aziz Çakmak ve Tuğamiral Fatih İlgar’a ait olduğu iddia edilen ve cezaevinde yapılan konuşmalara ait ses kayıtlarının internet sitelerinde yayınlanması üzerine cezaevi yönetimi idari soruşturma başlattı. Koğuşlarda ve ortak yaşam alanlarında “böcek” ya da başka türlü dinleme cihazlarının olup olmadığının belirlenmesi için de uzman ekipler tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

Milliyet'te Musa Kesler imzasıyla yayımlanan habere göre, ilk ses kaydı 24 Mayıs’ta internet sitelerinde yer almıştı. “www.dailymotion.com” adlı sitede yayınlanan ses kaydında Tuğamiral Fatih İlgar olduğu iddia edilen kişi, yakında bir kanuni düzenleme ile hapisten çıkacaklarını, çıktıktan sonra da “rövanş” alacaklarını söylüyordu. Daha sonra 29 Mayıs’ta, Balyoz davasında tutuklu yargılanan Tuğamiral Cem Aziz Çakmak’a ait olduğu iddia edilen bir başka ses kaydı daha yayınlandı. Bu ses kaydında konuşan kişi de “dışarı çıktıklarında çok can yanacağını, çoluk çocuk demeden rövanş alınacağını” söylüyordu. Bir başka ses kaydı ise 11 Haziran’da yayınlandı.

Ortam dinleme

Yine Tuğamiral Fatih İlgar’a ait olduğu iddia edilen bu ses kaydında ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında değerlendirmeler yer alıyordu. Son ses kaydı ise dün internete düştü. Ergenekon davası sanıklarından emekli Orgeneral Şener Uygur, eşi Mukaddes Eruygur ve bir istihbarat subayına ait olduğu iddia edilen ses kaydında da Ergenekon davaları, yargı ve yürütme organlarıyla ilgili değerlendirmeler yer alıyordu. Konuşma içeriğinden Eruygur’un GATA’da tedavi gördüğü döneme ait olduğu değerlendirilen kaydın, ortam dinlemesi yoluyla yapıldığı anlaşılıyor.

Bu ilk değil

Bu kayıtların ardından Askeri Savcılık ve Askeri Cezaevi yönetimi harekete geçti. Cezaevi yönetimi ses kayıtlarıyla ilgili idari soruşturma başlatırken, cezaevine yönelik bir dinleme faaliyetinin olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Araştırma kapsamında uzman ekipler, cezaevi telefon sistemi üzerinde ve cezaevi genelinde “böcek” incelemesi yaptı. Daha önce de Koramiral Kadir Sağdıç’ın Hasdal Askeri cezaevinden ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin kayda alınarak, internet ortamında yayınlanması askeri savcılığı harekete geçirmişti. Cezaevinin telefonları ve teknik alt yapısı incelenmiş ancak yapılan soruşturmadan bir netice alınamamıştı.